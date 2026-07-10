Η Αστική Δικηγορική Εταιρεία ΠΕΓΛΕΡΙΔΗΣ – ΓΚΑΒΕΡΑΣ – ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΗ στηρίζει έμπρακτα τον κλασικό αθλητισμό με δωρεά 9 σύγχρονων βατήρων εκκίνησης με τις προδιαγραφές της World Athletics προς την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου.

Η Αστική Δικηγορική Εταιρεία ΠΕΓΛΕΡΙΔΗΣ – ΓΚΑΒΕΡΑΣ – ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΗ, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, προχώρησε στη δωρεά εννέα (9) σύγχρονων βατήρων εκκίνησης, εγκεκριμένου τύπου από τη World Athletics, προς την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου.

Η δωρεά αυτή αποτελεί μια ουσιαστική συμβολή στην αναβάθμιση των προπονητικών και αγωνιστικών υποδομών του κλασικού αθλητισμού στην περιοχή μας, προσφέροντας στους αθλητές και τις αθλήτριες τη δυνατότητα να προπονούνται και να αγωνίζονται με εξοπλισμό διεθνών προδιαγραφών.

Για την Αστική Δικηγορική Εταιρεία ΠΕΓΛΕΡΙΔΗΣ – ΓΚΑΒΕΡΑΣ – ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΗ, η κοινωνική προσφορά δεν αποτελεί απλώς στοιχείο της εταιρικής της πολιτικής, αλλά αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας και της λειτουργίας της. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια της εταιρείας να στηρίζει δράσεις που προάγουν τον αθλητισμό, τη νέα γενιά, το ευ αγωνίζεσθαι και την πρόοδο της τοπικής κοινωνίας.

Παράλληλα, η συγκεκριμένη δωρεά αποτελεί μία έμπρακτη έκφραση ευγνωμοσύνης προς τους συμπολίτες μας, οι οποίοι, κατά τα έξι χρόνια λειτουργίας της εταιρείας μας, μας περιβάλλουν με την εμπιστοσύνη τους. Η εμπιστοσύνη αυτή αποτελεί για εμάς τη σημαντικότερη αναγνώριση του έργου μας και το ισχυρότερο κίνητρο να ανταποδίδουμε στην κοινωνία μέρος της αξίας που καθημερινά μας προσφέρει.

Με αφορμή τη δωρεά, οι εταίροι της εταιρείας δήλωσαν:

«Πιστεύουμε ότι η επιτυχία αποκτά πραγματική αξία μόνο όταν επιστρέφει στην κοινωνία. Με ιδιαίτερη χαρά ενισχύουμε τον ελληνικό στίβο και τους νέους αθλητές της περιοχής μας, προσφέροντας εξοπλισμό υψηλών διεθνών προδιαγραφών. Παράλληλα, εκφράζουμε την ειλικρινή ευγνωμοσύνη μας προς όλους όσοι μας εμπιστεύθηκαν και συνεχίζουν να μας εμπιστεύονται αυτά τα έξι χρόνια. Η δωρεά αυτή αποτελεί μια συμβολική αλλά ουσιαστική ανταπόδοση της εμπιστοσύνης που λαμβάνουμε καθημερινά από την τοπική κοινωνία.»

Η Αστική Δικηγορική Εταιρεία ΠΕΓΛΕΡΙΔΗΣ – ΓΚΑΒΕΡΑΣ – ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΗ θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση, υπηρετώντας με συνέπεια τις αρχές της κοινωνικής ευθύνης και της προσφοράς προς τον άνθρωπο και τον τόπο μας.