Τι κρύβεται στις λεπτομέρειες του Νόμου περί Συνεπιμέλειας, πέντε χρόνια μετά τη ψήφισή του;

Πέντε χρόνια μετά τη ψήφιση του Νόμου περί συνεπιμέλειας, υπάρχει μια αφανής λεπτομέρεια, που πυροδοτεί περισσότερες εντάσεις στα ζευγάρια που χωρίζουν από την απονομή της περίφημης συνεπιμέλειας. Αυτό που είναι γνωστό τοις πάσι είναι, ότι άλλαξε η από κοινού άσκηση της επιμέλειας (συνεπιμέλεια) μετά το χωρισμό, από απλή δυνατότητα του δικαστηρίου, σε νομικό κανόνα, ο οποίος έχει το προβάδισμα έναντι οιασδήποτε άλλης σχετικής διευθέτησης.

Με βάση αυτή τη γνώση ξεκινάει και η κριτική που έχει δεχθεί ο συγκεκριμένος νόμος. Ότι πρόκειται για μια οριζόντια νομοθέτηση, ότι δεν λαμβάνει υπόψη κάθε περίπτωση ξεχωριστά και ότι δημιουργεί το εξής παράδοξο: Εμφανίζεται ο νομοθέτης, ως ένας «υπερ – γονέας» που, παρότι η πραγματικότητα λέει, ότι στα περισσότερα ζευγάρια η βασική υπεύθυνη φροντίδας των παιδιών μέχρι τον χωρισμό ήταν η μητέρα (η παραδοσιακή ελληνική οικογένεια) ζητάει κάτι που ήθελε εφαρμοστεί για πρώτη φορά μετά το χωρισμό. Για πρώτη φορά υπεύθυνοι φροντίδας θα είναι και οι δύο.

Πράγματι, πώς είναι δυνατόν ο νομοθέτης να θεωρεί αυτονόητο ότι, αίφνης και για πρώτη φορά από την επόμενη του χωρισμού, οι γονείς θα αλλάξουν άρδην το πλαίσιο της παραδοσιακής κατανομής των οικογενειακών ρόλων και θα συναποφασίζουν αρμονικά για δεκάδες καθημερινά ζητήματα – όπως η οργάνωση και παρακολούθηση ορθοδοντικών, οφθαλμολογικών, λογοθεραπευτικών, εργοθεραπευτικών, ψυχολογικών ή άλλων θεραπευτικών συνεδριών η επιλογή παιδιάτρου, η αγορά των σχολικών ειδών, η εγγραφή του παιδιού σε παιδικό σταθμό, νηπιαγωγείο ή σχολείο και η συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών, η καθημερινή επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς, η παρουσία στις ενημερώσεις γονέων και στις σχολικές εκδηλώσεις, η μεταφορά του παιδιού στις δραστηριότητές του κτλ.

Γιατί αυτό να συμβεί για πρώτη φορά μετά τον χωρισμό; Γιατί δεν μπορούσε να συμβεί προηγουμένως; Και τι είναι αυτό που διαφοροποιεί το πριν με το μετά; Αξίζει να αναφερθεί, ότι μέχρι τη ψήφιση του νόμου περί Συνεπιμέλειας, μόλις το 8% των πατεράδων ζητούσε κάτι διαφορετικό από την επικοινωνία με το τέκνο.

Όλοι αυτοί οι προβληματισμοί έχουν ουσιαστική βάση. Αποκαθίσταται η αντινομία στην περίπτωση που το Δικαστήριο αποφασίζει να αποκλίνει από τον νέο κανόνα και αποδώσει την επιμέλεια μόνο στον ένα γονέα; Η απάντηση είναι όχι. Εδώ έγκειται η αφανής λεπτομέρεια και σε αυτό το σημείο εγκυμονεί ένας επίμονος κίνδυνος που δεν αποτρέπεται ακόμα και αν δεν αποδοθεί συνεπιμέλεια. Αυτό που κρύβεται στις αλλαγές του Ν. 4800/2001 είναι η τροποποίηση ενός μέχρι τότε ακίνδυνου και με αδιάφορο πεδίο εφαρμογής άρθρου 1519 ΑΚ, το οποίο λαμβάνει πλέον το εξής περιεχόμενο:

«Όταν η επιμέλεια ασκείται από τον έναν γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού».

Το παρακάτω σχήμα βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση αυτής της λεπτομέρειας: