Καιρός: Εδραιώνεται το καλοκαίρι το επόμενο δεκαήμερο - Ανεβαίνει η θερμοκρασία, φεύγει η αστάθεια

«Επιμένει» το καλοκαίρι και για τουλάχιστον ακόμη 10 με 15 ημέρες ο καιρός θα είναι καλός με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται λίγο πάνω από την εποχή.

Σταδιακά η αστάθεια που εμφανίστηκε τις τελευταίες ημέρες θα υποχωρήσει, το καλοκαίρι θα εδραιωθεί και η θερμοκρασία θα ανέβει.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς οι θερμοκρασίες διατηρούνται σε λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα, χωρίς όμως, προς το παρόν, να προκύπτει από το σύνολο των δεδομένων μια γενικευμένη και παρατεταμένη ακραία θερμή κατάσταση για ολόκληρη τη χώρα.

Η βασική εικόνα του επόμενου δεκαημέρου είναι του τυπικού ελληνικού καλοκαιριού: ζέστη, αρκετή ηλιοφάνεια, περιορισμένες αλλά όχι εντελώς ανύπαρκτες πιθανότητες αστάθειας και σημαντικές τοπικές διαφοροποιήσεις από βορρά προς νότο και από τα ηπειρωτικά προς τα νησιωτικά τμήματα.

Η Ελλάδα σε διαφορετικές θερμικές ζώνες

Ο εβδομαδιαίος χάρτης του ECMWF για το διάστημα 13 έως 20 Ιουλίου παρουσιάζει μια αρκετά ενδιαφέρουσα κατανομή των θερμοκρασιακών αποκλίσεων σε Ευρώπη και Μεσόγειο.

Η ισχυρότερη θετική απόκλιση εντοπίζεται κυρίως στη δυτική και νοτιοδυτική Ευρώπη και σε μεγάλο τμήμα της δυτικής Μεσογείου. Αντίθετα, στην ανατολική Ευρώπη και σε τμήματα της ανατολικής Μεσογείου εμφανίζονται πιο ήπιες ή ακόμη και τοπικά χαμηλότερες θερμοκρασιακές αποκλίσεις.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια μεταβατική περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι, παρά τις υψηλές θερμοκρασίες των ημερών, η χώρα μας δεν φαίνεται να βρίσκεται στο επίκεντρο της ισχυρότερης θερμής εισβολής.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά για την περίοδο αυτή «περιμένουμε ζεστό καιρό στα ηπειρωτικά, υψηλές μέγιστες τιμές κυρίως στις πεδινές περιοχές, αλλά και κάποια περιθώρια πρόσκαιρης αστάθειας, ιδιαίτερα στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα. Οι πιθανότητες βροχής πάντως εμφανίζουν μεγάλη τοπικότητα και σημαντική αβεβαιότητα».

Ανεβαίνει η θερμοκρασία στη Μεσόγειο

Για το διάστημα 20 έως 27 Ιουλίου, η εικόνα γίνεται πιο ομοιόμορφα θερμή. Η ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, καλύπτεται από θετικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις. Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι, καθώς προχωρούμε προς το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου, η πιθανότητα διατήρησης θερμού και σταθερού καιρού αυξάνεται.

Η δεύτερη εβδομάδα του μεσοπρόθεσμου ορίζοντα παρουσιάζει περισσότερα χαρακτηριστικά σταθερού, θερμού καλοκαιρινού καιρού, χωρίς από τα διαθέσιμα στοιχεία να μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί με βεβαιότητα η ένταση και η διάρκεια μιας πιθανής θερμής έξαρσης.