Φλόγα: Μία όμορφη βραδιά δίπλα στη θάλασσα

Μία όμορφη βραδιά δίπλα στη θάλασσα, λουσμένη στο φως του φεγγαριού έζησαν οι δεκάδες συμπολίτες οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Τμήματος Πάτρας του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «ΦΛΟΓΑ».

Στόχος της πρόσκλησης ήταν η ανταλλαγή ευχών για το καλοκαίρι εν μέσω ούζου και εκλεκτών εδεσμάτων τα οποία προσφέρθηκαν στο κατάστημα της πλαζ.

Ο γονείς και οι εθελοντές της «ΦΛΟΓΑΣ» ευχαριστούν όλους τους φίλους και υποστηρικτές της για την αθρόα και συγκινητική ανταπόκρισή τους.

«Η συμμετοχή σας, αποτελεί για εμάς σημαντικό γεγονός. Αφενός συμβάλει στην στήριξη του πολύπλευρου έργου μας και αφετέρου η αίσθηση ότι έχουμε δίπλα μας όλους εσάς μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τον δύσκολο αγώνα ζωής για τα παιδιά που πάσχουν από καρκίνο και τις οικογένειές τους».

Τη βραδιά τίμησαν με την παρουσία τους ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος, η αντιδήμαρχος Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου Πατρέων Βίβιαν Σαμούρη, εκπρόσωποι των συλλόγων, «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ», «ΜΙΤΟΣ», Φίλων Κλινικής Αποκατάστασης «Δημητρίου και Βέρρας Σφήκα» του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Μορφωτικός Σύλλογος Κυριών Πάτρας, Ιδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών Πάτρας «Η ΕΛΠΙΔΑ», «ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ», «ΜΑΧΗΤΕΣ», «Κιβωτός της Αγάπης», «Ζωή Γλυκιά», INNER WHEEL, «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ», ΚΕΔΜΟΠ - «Χάρισε Ζωή» και πολλοί εκλεκτοί φίλοι και φίλες του Συλλόγου.