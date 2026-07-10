Αστυνομικοί Αχαΐας: Η πλήρης απεμπλοκή από τις μεταγωγές στο επίκεντρο της συνάντησης με την 6η ΥΠΕ

Στο επίκεντρο βρέθηκε η πλήρης απεμπλοκή των αστυνομικών από τις μεταγωγές κατά τη διάρκεια συνάντησης εκπροσώπων αστυνομικών με την 6η ΥΠΕ.

Στην ανακοίνωσή της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, επισημαίνει:

Την 9η Ιουλίου 2026, πραγματοποιήθηκε επίσημη συνάντηση εργασίας αντιπροσωπείας της Ένωσης μας, αποτελούμενης από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα μαζί με τον Πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ κ. Ηλία Θεοδωρόπουλο και τον Υποδιοικητή κ. Βασίλειο Στασινόπουλο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ετέθη μετ’ επιτάσεως η υποστελέχωση της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής του Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παίδων, η οποία στερείται δεύτερου παιδοψυχιάτρου κατά τη διάρκεια των εφημεριών, σε συνδυασμό με τον ανεπαρκή αριθμό διαθέσιμων κλινών. Η έλλειψη δεύτερου παιδοψυχιάτρου στις εφημερίες και ο περιορισμένος αριθμός κλινών αναγκάζουν το αστυνομικό προσωπικό σε συνεχείς, πολύωρες και υψηλού κινδύνου μεταγωγές ανήλικων ασθενών εκτός νομού. Η κατάσταση αυτή προκαλεί υπηρεσιακή εξάντληση και εκθέτει σε άμεσο οδικό κίνδυνο τη ζωή αστυνομικών και ασθενών.



Η Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ γνώρισε στην αντιπροσωπεία ότι οι σχετικοί διαγωνισμοί για την πλήρωση των θέσεων απέβησαν άγονοι λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος. Ωστόσο, ανακοινώθηκε η επικείμενη λειτουργία δεύτερης παιδοψυχιατρικής δομής εντός της υγειονομικής περιφέρειας, για την αποσυμφόρηση του νοσοκομείου και μας επισημάνθηκε ότι καταβάλλονται υπεράνθρωπες προσπάθειες από τις διοικητικές και ιατρικές υπηρεσίες για τη διαχείριση των περιστατικών σε τοπικό επίπεδο προς αποφυγή της ταλαιπωρίας των εμπλεκομένων, γεγονός το οποίο αναγνωρίζεται και διαπιστώνεται έμπρακτα από τις Ενώσεις μας.



Η θεσμική και αδιαπραγμάτευτη θέση των Ενώσεών μας παραμένει ότι οι ψυχικά ασθενείς είναι ασθενείς και όχι κρατούμενοι. Η μεταφορά τους αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των δομών υγείας, και απαιτούμε την άμεση εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για την πλήρη απεμπλοκή των αστυνομικών από τις μεταγωγές.