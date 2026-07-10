Ασπρόπυργος: Μάχη για τη ζωή τους δίνουν οι τρεις εγκαυματίες - Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα την επόμενη ημέρα της μεγάλης πυρκαγιάς και της ισχυρής έκρηξης στον Ασπρόπυργο, που άφησαν πίσω τους 11 τραυματίες και τρεις επιχειρήσεις ολοσχερώς κατεστραμμένες.

Τρεις άνδρες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε δύο συλλήψεις.

Περισσότερες από 24 ώρες μετά την εκδήλωση της φωτιάς, πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στον χώρο, ελέγχοντας μία προς μία τις εγκαταστάσεις για τυχόν αναζωπυρώσεις. Από τα κατεστραμμένα κτίρια συνεχίζουν να βγαίνουν μαύροι και λευκοί καπνοί, καθώς στο εσωτερικό των αποθηκών υπήρχαν εύφλεκτα υλικά και αναπτύχθηκε ιδιαίτερα μεγάλο θερμικό φορτίο.

Η ευρύτερη περιοχή θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο. Παρά τη βροχή, που παρέσυρε μέρος της στάχτης από τους δρόμους, η ατμόσφαιρα παραμένει αποπνικτική, ενώ υπολείμματα από την πυρκαγιά εντοπίζονται σε ακτίνα εκατοντάδων μέτρων.

Η φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης 9 Ιουλίου σε συνεργείο βαρέων οχημάτων και ανταλλακτικών και επεκτάθηκε γρήγορα σε δύο γειτονικές επιχειρήσεις, προκαλώντας ολοκληρωτική καταστροφή. Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς σημειώθηκε σφοδρή έκρηξη, από την οποία σχηματίστηκε ένα τεράστιο πύρινο «μανιτάρι».

Μάχη για τη ζωή τριών εγκαυματιών

Από τη φωτιά και την έκρηξη τραυματίστηκαν συνολικά 11 άνθρωποι. Τρεις από αυτούς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, με τους γιατρούς να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τους κρατήσουν στη ζωή.

Στο νοσοκομείο ΚΑΤ νοσηλεύεται ένας άνδρας 41 ετών, ο οποίος φέρει εγκαύματα στο 75% του σώματός του, καθώς και εισπνευστικό έγκαυμα. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και αντιμετωπίζεται από την εξειδικευμένη Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής και Εγκαυμάτων.

Στη ΜΕΘ του ίδιου νοσοκομείου νοσηλεύεται και ένας 54χρονος, με εγκαύματα στο 90% του σώματός του και έντονη υποθερμία. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη.

Ο τρίτος βαριά τραυματισμένος είναι ένας άνδρας 28 ετών, ο οποίος μεταφέρθηκε από το Θριάσιο στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Νοσηλεύεται επίσης διασωληνωμένος, με πολλαπλά εγκαύματα σε όλο του το σώμα.

Από τους υπόλοιπους τραυματίες, πέντε έχουν λάβει εξιτήριο, ενώ άλλοι τρεις εξακολουθούν να νοσηλεύονται ή να παρακολουθούνται με ελαφρύτερα τραύματα και αναπνευστικά προβλήματα.

Στο μικροσκόπιο οι εργασίες οξυγονοκόλλησης

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η πυρκαγιά και προκλήθηκε η ισχυρή έκρηξη.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, εξετάζεται το ενδεχόμενο η φωτιά να εκδηλώθηκε κατά την πραγματοποίηση θερμών εργασιών, με χρήση φλόγας και συστήματος φιαλών οξυγόνου και ασετιλίνης.

Οι φλόγες φέρεται στη συνέχεια να επεκτάθηκαν σε βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς προπανίου, το οποίο βρισκόταν μέσα στις εγκαταστάσεις. Οι ερευνητές εξετάζουν εάν η ποσότητα του αερίου που υπήρχε στο βυτιοφόρο συνδέεται με τη σφοδρότητα της έκρηξης και το τεράστιο πύρινο νέφος που σχηματίστηκε.

Στελέχη της ΔΑΕΕ πραγματοποιούν αυτοψίες, συλλέγουν ευρήματα και λαμβάνουν καταθέσεις από εργαζομένους και αυτόπτες μάρτυρες, προκειμένου να ανασυνθέσουν την αλληλουχία των γεγονότων.

Δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά και την έκρηξη

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης όπου εκδηλώθηκε η φωτιά και ο εκμεταλλευτής του βυτιοφόρου στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Η δικογραφία πρόκειται να υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η προανακριτική διαδικασία συνεχίζεται για την πλήρη διακρίβωση των συνθηκών του περιστατικού.

Η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί και δεν απειλεί πλέον γειτονικές εγκαταστάσεις, ωστόσο οι πυροσβέστες παραμένουν στην περιοχή λόγω των μικρών εστιών που εξακολουθούν να καίνε μέσα στα κατεστραμμένα κτίρια.