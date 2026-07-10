Η Στεφανία Γουλιώτη στην κορυφή «Στεφάνι» του Ολύμπου

Ανάβαση στον Όλυμπο πραγματοποίησε η Στεφανία Γουλιώτη και θέλησε να μοιραστεί την εμπειρία της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Δημοσίευσε στιγμιότυπα από την πορεία της μέχρι την κορυφή «Στεφάνι» του βουνού, γράφοντας χαρακτηριστικά «το ζούμε άγρια όπως μας ταιριάζει».

Η ηθοποιός δημοσίευσε την Πέμπτη 9 Ιουλίου στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από την απαιτητική διαδρομή, από τα βραχώδη σημεία και τα δύσκολα περάσματα μέχρι το ορεινό τοπίο που συνάντησε κατά την ανάβασή της. Εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για την εξόρμηση, η Στεφανία Γουλιώτη έγραψε χαρακτηριστικά: «Το ζούμε άγρια όπως μας ταιριάζει». Σε άλλη φωτογραφία σημείωσε «καλωσήρθατε στον Όλυμπο».

Η ηθοποιός δημοσίευσε επίσης στιγμιότυπο από την αναρρίχηση και φορώντας τον απαραίτητο εξοπλισμό προστασίας, έγραψε για την τρίτη ψηλότερη κορυφή του Ολύμπου: «Ναι κορυφή “Στεφάνι”».