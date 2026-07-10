Δεν ανησυχούν στον Προμηθέα Πάτρας για την ανάκληση του πιστοποιητικού

Η χθεσινή (9/7) απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για ανάκληση του πιστοποιητικού της ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας για την περίοδο 2025-2026 και η ανάκληση των αποφάσεων του 2020 με τις οποίες είχε εγκριθεί η απόκτηση των μετοχών της ΚΑΕ από τους Αθανάσιο Τρανταφυλλίδη, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζαφίνη, προκάλεσε έντονο προβληματισμό στον Προμηθέα.

Με την ίδια απόφαση επιβλήθηκε πρόστιμο 15.000 ευρώ στην ΚΑΕ και 50.000 ευρώ στον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο για παραβάσεις που σχετίζονται με τις διατάξεις του αθλητικού νόμου και τη σύνδεσή του με τη διοίκηση της ΚΑΕ. Οι αποφάσεις δεν ήταν ομόφωνες και λήφθηκαν κατά πλειοψηφία.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΑ

Η ανάκληση πιστοποιητικού συνιστά μείζον πρόβλημα, όμως ο Προμηθέας δεν κινδυνεύει με υποβιβασμό.

Η κάθε απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για απόρριψη αίτησης χορήγησης ή ανάκληση πιστοποιητικού κοινοποιείται στην Ομοσπονδία και στον ΕΣΑΚΕ για την επιβολή πειθαρχικής ποινής.

Το πρώτο σημαντικό στοιχείο είναι ότι η υπόθεση αφορά το πιστοποιητικό συμμετοχής της περιόδου 2025-’26, που ολοκληρώθηκε (έχει επικυρωθεί η βαθμολογία) και όχι για το πιστοποιητικό της επόμενης χρονιάς 2026-27.

Από τα στοιχεία της κλήσης της ΕΕΑ, η υπόθεση δεν φαίνεται να αφορά τις βαρύτερες περιπτώσεις που προβλέπει ο κανονισμός, όπως πολυϊδιοκτησία ή μη καταβολή εγγυητικής επιστολής και άλλες.

Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί ο Πειθαρχικός Κανονισμός του ΕΣΑΚΕ διαχωρίζει τις περιπτώσεις ανάκλησης πιστοποιητικού σε δύο κατηγορίες.

Η πρώτη αφορά τις πολύ βαριές παραβάσεις. Εκεί προβλέπεται απαγόρευση συμμετοχής στο πρωτάθλημα, εάν η απόφαση εκδοθεί κατά τη διάρκεια της σεζόν, η ΚΑΕ αποβάλλεται, καταλαμβάνει την τελευταία θέση και υποβιβάζεται.

Η δεύτερη αφορά «οποιαδήποτε άλλη παράβαση» που τίθεται με υπαιτιότητα οργάνων της ΚΑΕ. Σε αυτή την περίπτωση, η προβλεπόμενη ποινή δεν είναι υποβιβασμός, αλλά αφαίρεση τριών έως πέντε βαθμών, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και τον βαθμό υπαιτιότητας.

Σε κάθε περίπτωση, από τη δημοσίευση του σκεπτικού της απόφασης θα φανεί ποια νομική βάση χρησιμοποίησε η ΕΕΑ και πώς κατέληξε στην ανάκληση.

Ο Προμηθέας και ο Βαγγέλης Λιόλιος έχουν δικαίωμα να προσφύγουν στο Διοικητικό Εφετείο.

Στον πρόεδρο της ΕΟΚ επιβλήθηκε πρόστιμο 50.000 ευρώ επειδή κατά την κρίση της Επιτροπής είχε ενεργό εμπλοκή στην ΚΑΕ χωρίς να έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις που προβλέπει ο αθλητικός νόμος.

Και φυσικά δεν κινδυνεύει με έκπτωση από το αξίωμα του προέδρου της ΕΟΚ, ο Βαγγέλης Λιόλιος.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΚΡΑ

Η δήλωση του Ευ. Λιόλιου ευθύς μετά την γνωστοποίηση της απόφασης και η άμεση απάντηση του Υφυπουργού Γιάννη Βρούτση προδίδουν τεταμένες σχέσεις.

Θυμίζουμε πως Λιόλιος υποστήριξε πως είχαμε παρέμβαση του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού: «Αλοίμονο αν χρησιμοποιώντας μια απλή Επιτροπή (την οποία σέβομαι θεσμικά), της οποίας τα μέλη προτάθηκαν από τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, θεωρούν κάποιοι ότι με αυθαίρετες και παράνομες αποφάσεις που λαμβάνει αυτή η επιτροπή, θα με εκβιάσουν ή θα με εκφοβίσουν. Μια Επιτροπή στην οποία, δυστυχώς, κάποια μέλη βρήκαν την ευκαιρία να δώσουν τα διαπιστευτήριά τους για να χτίσουν πολιτική καριέρα στις προσεχείς εκλογές».

Και λίγο μετά η απάντηση του Γ. Βρούτση: «Η ΕΕΑ είναι ανεξάρτητη Αρχή, που τα μέλη της εγκρίνονται και τοποθετούνται από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Κάθε απόφαση των ανεξάρτητων Αρχών είναι –αυτονόητα– απολύτως σεβαστή από τα συμμετέχοντα όργανα της Πολιτείας. Η συγκεκριμένη κρίση είναι ένας από τους λόγους που η υπόθεση θα έχει και συνέχεια».