Marfin: Δύο συλλήψεις για τον εμπρησμό με τους τρεις νεκρούς το 2010

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών για τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται στην εμπρηστική επίθεση της 5ης Μαΐου 2010 στην τράπεζα της Marfin στην οδό Σταδίου, στην Αθήνα.

Η επίθεση είχε σημειωθεί κατά τη διάρκεια διαδήλωσης και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών εργαζομένων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των Αρχών, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί δύο άτομα, κατόπιν σχετικών ενταλμάτων σύλληψης, ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ακόμη μία γυναίκα, σε βάρος της οποίας έχει επίσης εκδοθεί ένταλμα.

Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν η Αγγελική Παπαθανασοπούλου από το Αίγιο, η οποία ήταν έγκυος. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται νεότερη ενημέρωση από τις Αρχές.