Θαμπωμένη από τη Ρώμη και τη Fendi couture η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ

Εδώ Ρώμη: Ορκισμένη φιλότεχνη, η νέα ηνίοχος της Fendi, Maria Grazia Chiuri αποκάλυψε την πρώτη couture σειρά της στην Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, στην καρδιά της αιώνιας πόλης.

Η διάσημη σχεδιάστρια, η οποία επέστρεψε στην πατρίδα της έχοντας απογειώσει την απήχηση του Dior, επιμένει στην ελευθερία του σώματος. Ακόμα και στην υψηλή ραπτική αρνείται τις υπερβολές εστιάζοντας σε πολιτισμικές αναφορές. Η αισθητική της είναι «φορέσιμη» και ρευστή, χωρίς υπερθέαμα στο catwalk. Aυτή τη φορά, την κινητοποίησε θεματικά η κληρονομιά του Καρλ Λάγκερφελντ στον οίκο Fendi. Ο αξέχαστος δημιουργός λάτρευε την τέχνη της Βιέννης. Ο ζωγράφος Γκούσταβ Κλιμτ σε συνδυασμό με το μύθο και τη γεωμετρία του Λαβύρινθου αλλά και την οικογενειακή παράδοση στη χειροτεχνία του label συνέθεσαν την έμπνευση της collection.

H 61χρονη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, με black & white λευκό φόρεμα, δήλωσε μαγεμένη από τους θησαυρούς της Ρώμης και του μουσείου. «Θα ξανάρθω σίγουρα, ανακάλυψα τόσους καλλιτέχνες που δεν ήξερα. Εντυπωσιάστηκα, είναι υπέροχα, δύσκολα πιστεύω πως είμαι εδώ. Μετανιώνω που δεν είναι εδώ η οικογένειά μου» δήλωσε.