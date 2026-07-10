Μείωση 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο diesel έως τέλος Αυγούστου

Στη Βουλή μεταφέρθηκε σήμερα (10/07/26) η πολιτική διαμάχη για την ακρίβεια ανάμεσα στην ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε στην εξαγγελία ότι έως τέλος Αυγούστου θα υπάρξει έκπτωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ μετά από συνεννόηση της κυβέρνησης με τα δύο μεγάλα διυλιστήρια απαντώντας στην Ώρα του πρωθυπουργού μετά από ερώτηση του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε με νόημα «αν έβαζα έναν τίτλο στα χρόνια της διακυβέρνησής σας, αυτός θα ήταν "ακρίβεια παντού"».

«Ο απολογισμός που γράφεται κάθε μέρα στο πορτοφόλι των πολιτών έχει έναν τίτλο: Ακρίβεια παντού. Τα στοιχεία είναι αμείλικτα.

Σύμφωνα με τη Eurostat, επί επτά συνεχόμενους μήνες η Ελλάδα καταγράφει υψηλότερο γενικό πληθωρισμό από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης», ανέφερε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, αναπτύσσοντας, από το βήμα της Βουλής, την ερώτηση που κατέθεσε προς τον Πρωθυπουργό.

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι υπεραπέδωσε η ακρίβεια και η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να κάνει το άσπρο μαύρο. «Αφήστε τα «λυπάμαι» και τα «θυμώνω». Οι πολίτες χρειάζονται λύσεις, όχι τη συμπόνοια σας. Η άποψη σας ότι «κάποιοι κερδίζουν όταν κάποιοι άλλοι χάνουν», μας οδήγησε στο δυσθεώρητο κόστος ζωής. Γι' αυτό η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και νέα πορεία», συμπλήρωσε.

Επισημαίνοντας τον απολογισμό που πριν από λίγες ημέρες η κυβέρνηση παρουσίασε, ο κ. Ανδρουλάκης είπε στον κ. Μητσοτάκη:

«Είχατε, το 2019 ως στόχο η Ελλάδα, έπειτα από επτά χρόνια διακυβέρνησης, να βρίσκεται μαζί με τη Βουλγαρία στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης ως προς την αγοραστική δύναμη;».

Αντέκρουσε το επιχείρημα ότι αυξάνονται παράλληλα οι μισθοί όπου σημείωσε, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ, ότι από το 2019 έως το 2025 ο πραγματικός μέσος ετήσιος μισθός αυξήθηκε μόλις κατά 0,3%, ενώ το πρόβλημα είναι ο γενικός πληθωρισμός, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα καθώς αποτελεί κοινωνική πληγή.

«Η κοροϊδία έχει και τα όριά της. Δεν μπορεί να επικαλείστε ως δικαιολογία το αποτέλεσμα μιας πολιτικής που εσείς ο ίδιος εντείνατε, παίρνοντας τη σκυτάλη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Αμφισβήτησε πως η κυβέρνηση δίνει μάχη κατά της ακρίβειας, όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα των μέτρων που έχει πάρει.

«Στη χθεσινή συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης με φορείς της αγοράς, για τα προϊόντα που θα μειωθούν οι τιμές τους από 31 Αυγούστου, ανακύπτει ένα εύλογο ερώτημα: Μέχρι να φτάσει ο Σεπτέμβριος… η ακρίβεια θα πάει διακοπές; Και από 31 Αυγούστου επί ποιών τιμών θα γίνει η μείωση του 5%; Επί αυτών των τιμών που στο μεταξύ θα έχουν ανέβει; Άρα δώρο άδωρο το 5%», σημείωσε ενω υποστήριξε πως «η συνάντησή σας στο Μέγαρο Μαξίμου για μια «συμφωνία κυρίων» όπως ανακοινώσατε, είναι βουβή αποδοχή της ύπαρξης καρτέλ. Είναι βουβή αποδοχή ότι δεν μπορείτε να εφαρμόσετε θεσμικά τους κανόνες ανταγωνισμού».

Ο πρωθυπουργός είπε ότι η συζήτηση για την ακρίβεια είναι καλοδεχούμενη καθώς απασχολεί του πολίτες και αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, το συζητώ και με όλους τους ομολόγους μου στο ευρωπαϊκό συμβούλιο, το κόστος ζωής απασχολεί όλα τα κράτη. Είναι η πρώτη προτεραιότητα σήμερα για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Και προφανώς και στην Ελλάδα οι ανατιμήσεις έχουν τις δικές τους συνέπειες, γιατί ναι, ροκανίζουν τις σημαντικές αυξήσεις μισθών και συντάξεων, όπως και τα οφέλη από τις αλλεπάλληλες φοροελαφρύνσεις. Πλαγιοκοπούν, με άλλα λόγια, την επίμονη προσπάθεια της πολιτείας να στηρίξει το εισόδημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων.

Είναι, συνεπώς, αλήθεια ότι η καθημερινότητα πιέζει ένα μεγάλο μέρος των ελληνικών νοικοκυριών. Ότι για τους χαμηλόμισθους, για τους χαμηλοσταξιούχους, για τους ενοικιαστές, για τους γονείς αυτή η πίεση γίνεται εντονότερη. Και έχουν δίκιο αρκετοί να αντιδρούν, καθώς πράγματι πολλοί συμπολίτες μας ζορίζονται στο τέλος του μήνα» ανέφερε.

«Εμείς δεν κλείνουμε τα μάτια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, στο πρόβλημα. Τονίζουμε όμως ότι αυτή η δύσκολη εξίσωση δεν έχει βρει πουθενά μαγική λύση. Έτσι το κόστος ζωής γίνεται παντού πεδίο μάχης με ζητούμενο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ταυτόχρονα όμως γίνεται και ένα νέο μέτωπο αναμέτρησης με τον λαϊκισμό ο οποίος επιστρέφει για να υποσχεθεί απλοϊκές λύσεις σε σύνθετες προκλήσεις. Ευτυχώς όμως η Ελλάδα του 2026 είναι μια χώρα πολύ διαφορετική από εκείνη του 2019» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην μεγάλη μείωση της ανεργίας από το 18% στο 8% και στην δημιουργία περίπου 600.000 θέσεων εργασίας.

Επίσης τόνισε ότι ο σωρευτικός πληθωρισμός από το 2019 ως το 2025 στην Ελλάδα ήταν 19,8% και στην ευρωζώνη 26,5%.

«Αυτή είναι η πραγματικότητα των στοιχείων, τα οποία και εσείς επικαλεστήκατε, διότι είπατε ότι ο σωρευτικός πληθωρισμός, ο σωρευτικός συνολικός πληθωρισμός μέχρι τα μέσα του '26 είναι περίπου στο 23%. 'Αρα να πούμε και μια μεγάλη αλήθεια. Βεβαίως ο πληθωρισμός είναι πρόβλημα. Αλλά η Ελλάδα έχει σωρευτικό χαμηλότερο πληθωρισμό από ό,τι είχε συνολικά η Ευρώπη των 27 αυτά τα έξι χρόνια» τόνισε.

Αφού αναφέρθηκε στις αυξήσεις του κατώτατου μισθού και τις μειώσεις των φόρων ο πρωθυπουργός είπε: «Και όλα αυτά, κύριε Ανδρουλάκη, έγιναν έχοντας πετύχει τη μεγαλύτερη μείωση δημοσίου χρέους στην ιστορία όλων των χωρών του ΟΟΣΑ».

«Την ταχύτερη μείωση στο δημόσιο χρέος. Το παραλάβαμε στο 183,2% του ΑΕΠ και το 2025 είναι στο 146% του ΑΕΠ. Και με ταχύτατους ρυθμούς θα κινηθεί κάτω από το 130% του ΑΕΠ, έτσι ώστε η Ελλάδα να πάψει να είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Αυτό είναι ή δεν είναι μια επιτυχία της ελληνικής πολιτικής; Είναι μια επιτυχία της χώρας» ανέφερε.

Επιπλέον ο πρωθυπουργός υπογράμμισε: «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, κύριες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην άνοδο των τιμών ενέργειας. Και συγκεκριμένα στην άνοδο των τιμών του αργού πετρελαίου, που συμπαρέσυρε και τις τιμές της βενζίνης αλλά και τις τιμές του ντίζελ. Η κυβέρνηση αυτή αντέδρασε όταν ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν. Αποφασίσαμε να καλύψουμε μέρος της τιμής του ντίζελ στην αντλία με 20 λεπτά στην αρχή και 15 λεπτά στη συνέχεια, μαζί με το 15% της αξίας των λιπασμάτων.

Είναι μια ουσιαστική στήριξη και στον καταναλωτή αλλά και στον παραγωγό με το fuel pass, το οποίο δώσαμε. Περίπου 2.500.000 οδηγοί αντιμετώπισαν τις αυξήσεις στη βενζίνη, έχοντας όφελος για τον χρόνο που δόθηκε το fuel pass, περίπου 36 λεπτών» είπε.

«Μετά την κρίση στον κόλπο, καταστράφηκαν αρκετά διυλιστήρια στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό δημιούργησε νέες πιέσεις στις τιμές και της βενζίνης και του ντίζελ. Λόγω αφενός μειωμένης παραγωγής από την μία αλλά και εποχικής ζήτησης η κυβέρνηση σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα διυλιστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες και έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών/λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως τέλος Αυγούστου. Λεπτομέρειες εφαρμογής θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.