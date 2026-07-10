Γ. Παναγούλιας: «Θα υπηρετήσω με συνέπεια, αμεροληψία και διαφάνεια τον θεσμό του Περιφερειακού Συμβουλίου»

Με αφορμή την εκλογή του στη θέση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ο Γεώργιος Παναγούλιας προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:



«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριο Φαρμάκη, που με πρότεινε για τη θέση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, καθώς και όλους τους Περιφερειακούς Συμβούλους που με τίμησαν με την ψήφο και την εμπιστοσύνη τους.



Η εκλογή μου στη θέση αυτή τιμά τόσο εμένα όσο και την Ηλεία. Αντιλαμβάνομαι τη μεγάλη ευθύνη που συνεπάγεται ο ρόλος του Προέδρου και γνωρίζω ότι απαιτεί προσήλωση στον

Κανονισμό Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, αμεροληψία, συνέπεια και διαφάνεια. Δεσμεύομαι να υπηρετήσω πιστά τον θεσμό, διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία του Συμβουλίου και την ισότιμη συμμετοχή όλων των παρατάξεων. Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση είναι ένας θεσμός που υπερβαίνει τις κομματικές γραμμές.



Οι διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες δεν αποτελούν εμπόδιο, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν ως δύναμη συνεργασίας όταν κοινός στόχος είναι η πρόοδος της Περιφέρειας και η εξυπηρέτηση των πολιτών.» Ο νέος Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας υπογράμμισε ότι θα εργαστεί με πνεύμα συνεννόησης και συνεργασίας, με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία του κορυφαίου συλλογικού οργάνου της Περιφέρειας και την προώθηση πρωτοβουλιών που ενισχύουν την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή στη Δυτική Ελλάδα.