Αρσάκειο Summer Camp 2026: «Μαθαίνω – Παίζω – Δημιουργώ»: Εκεί όπου η γνώση συναντά το παιχνίδι και τη δημιουργία

Με χαμόγελα, δημιουργικότητα, αστείρευτο ενθουσιασμό και μοναδικές εμπειρίες ολοκληρώθηκε το Αρσάκειο Summer Camp 2026 της Εστίας Επιστημών Πατρών «Κωνσταντίνος Δημητριάδης» και των Αρσακείων Σχολείων Πατρών, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε δύο περιόδους, από 16 έως 26 Ιουνίου 2026 και από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου 2026.

Για τέσσερις αξέχαστες εβδομάδες, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ζήσουν ένα πρόγραμμα υψηλής παιδευτικής αξίας, όπου η γνώση συναντούσε το παιχνίδι, η επιστήμη τη δημιουργία και η συνεργασία την ανακάλυψη, αναφέρει η ανακοίνωση του Σχολείου.

Στην καρδιά του προγράμματος βρέθηκαν οι δράσεις STEAM, μέσα από τις οποίες οι συμμετέχοντες εξερεύνησαν τον συναρπαστικό κόσμο των Μαθηματικών, της Πληροφορικής, της Φυσικής, της Βιολογίας και της Αστροφυσικής. Στα πρότυπα εργαστήρια της Εστίας Επιστημών πραγματοποίησαν εντυπωσιακά πειράματα, συμμετείχαν σε ένα συναρπαστικό Escape Room Βιολογίας, όπου κλήθηκαν να επιλύσουν γρίφους αξιοποιώντας τις γνώσεις τους, και γνώρισαν από κοντά τις εφαρμογές της επιστήμης μέσα από βιωματικές δραστηριότητες στο Αειφόρο Θεματικό Πάρκο. Εκεί επισκέφθηκαν τον μετεωρολογικό σταθμό, τον σεισμογράφο και τη διάταξη ανίχνευσης της κοσμικής ακτινοβολίας, ενώ αξιοποιώντας πραγματικά δεδομένα του μετεωρολογικού σταθμού επεξεργάστηκαν μετρήσεις και δημιούργησαν τα δικά τους δελτία καιρού, παρουσιάζοντας τις προβλέψεις τους με ενθουσιασμό και επιστημονική τεκμηρίωση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το συναρπαστικό «Ταξίδι στα άδυτα της ύλης» μέσω σύνδεσης με το CERN, προσφέροντας στους μαθητές μια μοναδική εμπειρία επαφής με την αιχμή της σύγχρονης επιστήμης.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα είχαν οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, που έδωσαν στους μαθητές την ευκαιρία να μεταφέρουν τη μάθηση έξω από την τάξη. Στη «Ζέλιος Γη» περιηγήθηκαν στον βοτανικό κήπο, γνώρισαν τη σημασία της βιοποικιλότητας και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, ενώ συμμετείχαν σε δημιουργικές δραστηριότητες αγγειοπλαστικής. Επιπλέον οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν τον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών να ξεναγηθούν και να ενημερωθούν από την Αρχαιολόγο κυρία Μαριλένα Τσακουμάκη για τα μνημεία και την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Σημαντικό μέρος του Summer Camp αποτέλεσε και το πρόγραμμα αγγλικής γλώσσας «Play, Create & Communicate in English!», μέσα από το οποίο τα παιδιά χρησιμοποίησαν τα Αγγλικά σε αυθεντικές συνθήκες επικοινωνίας. Παιχνίδια γνωριμίας, γλωσσικές σκυταλοδρομίες, ομαδικά κυνήγια θησαυρού, παιχνίδια λεξιλογίου και μνήμης, διαδραστικά ψηφιακά κουίζ και δραστηριότητες τύπου escape room μετέτρεψαν την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας σε μια ευχάριστη εμπειρία συνεργασίας, δημιουργικότητας και επικοινωνίας.

Η καθημερινότητα των παιδιών εμπλουτίστηκε ακόμη με παιχνίδι και μάθηση στο Lu Playground, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς και πλήθος βιωματικών δράσεων που καλλιέργησαν τη φαντασία, την ομαδικότητα, τη δημιουργική έκφραση και την αυτοπεποίθησή τους.

Καθ' όλη τη διάρκεια του Summer Camp, οι μαθητές αξιοποίησαν δημιουργικά τον χρόνο τους, έμαθαν μέσα από την ανακαλυπτική και βιωματική προσέγγιση, συνεργάστηκαν, πειραματίστηκαν, επικοινώνησαν, ανέπτυξαν δεξιότητες STEAM, καλλιέργησαν τις προσωπικές τους κλίσεις και απέκτησαν πολύτιμες εμπειρίες που θα τους συνοδεύουν και τα επόμενα χρόνια.

Το Αρσάκειο Summer Camp 2026 απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι το καλοκαίρι μπορεί να γίνει η πιο όμορφη εποχή για να μαθαίνει κανείς, να παίζει, να δημιουργεί, να εξερευνά και να αναπτύσσεται μέσα σε ένα ασφαλές, σύγχρονο και εμπνευσμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εκπαιδευτικούς, τους συνεργάτες, τους γονείς και, πάνω απ' όλα, στους μικρούς μας συμμετέχοντες, που με το κέφι, την περιέργεια και τη δημιουργικότητά τους γέμισαν την Εστία Επιστημών με ζωή, γέλια και γνώση.

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο καλοκαίρι, με ακόμη περισσότερες εμπειρίες, ανακαλύψεις και δημιουργικές προκλήσεις!