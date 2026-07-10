Το προφίλ των συλληφθέντων για τις εμπρηστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο, για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, πρόκειται να παραπεμφθούν, σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα, και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων.

Πρόκειται για δύο άνδρες, 29 και 24 ετών και μια γυναίκα 26 ετών, γνωστούς στις αρχές καθώς έχουν απασχολήσει στο παρελθόν επανειλημμένως για συμμετοχή τους σε ενέργειες του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Συμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 29χρονος και η 26χρονη ταυτοποιήθηκαν από το προανακριτικό υλικό και βίντεο που συνέλεξε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, στην εμπρηστική ενέργεια στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα.

Ο τρίτος κατηγορείται ότι διέθεσε το σπίτι του ως ορμητήριο και κρησφύγετο, καθώς βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Εκεί έμειναν οι άλλοι δύο 24 ώρες πριν, από όπου έκαναν κατόπτευση του χώρου και κατέφυγαν μετά την επίθεση, όπου έμειναν για μια ακόμα μέρα και έφυγαν αργότερα έχοντας αλλάξει ρούχα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φαίνεται πως στις εμπρηστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη την 1η Ιουλίου έδρασαν δύο ομάδες και συγκεκριμένα, οι τρεις που συνελήφθησαν για την επίθεση στο σπίτι της Νέστορα, ενώ στις άλλες δύο ενέργειες εμπλέκονται άλλα άτομα, τα οποία δεν έχουν ακόμα εντοπιστεί, αλλά οι αστυνομικοί είναι αισιόδοξοι ότι σύντομα θα ταυτοποιηθούν και θα συλληφθούν.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες αστυνομικές πηγές, ο 29χρονος είναι πολύ γνωστός για την αντιεξουσιαστική δράση του στη Θεσσαλονίκη και έχει προσαχθεί αρκετές φορές μετά από κινητοποιήσεις και επεισόδια, ενώ η 26χρονη είχε προφυλακιστεί στο παρελθόν για συμμετοχή στην «Οργάνωση Αναρχική Δράση» που είχε κατηγορηθεί το 2022 για 28 εμπρηστικές ενέργειες.

Η 26χρονη, η οποία είναι από την Αθήνα και μένει στη Θεσσαλονίκη, εντοπίστηκε και συνελήφθη στα Χανιά, όπου είχε μεταβεί και έμενε τις τελευταίες μέρες μετά τις επιθέσεις της 1ης Ιουλίου.

Από την Αντιτρομοκρατική είναι ακόμα σε εξέλιξη η έρευνα σε σπίτια και άλλους χώρους, ενώ μετά την ολοκλήρωση της υπόθεσης αναμένονται αναλυτικές ανακοινώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι οι εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στα σπίτια του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα.

Στην τελευταία επίθεση, τραυματίστηκε σοβαρά η μητέρα της πολιτεύτριας, Βάγια Νέστορα, η οποία κατέληξε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο και κηδεύτηκε χθες στην Κοζάνη.