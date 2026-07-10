«Σείστηκε» το διαδίκτυο από την λάμψη της Τζένιφερ Λόπεζ στο Celia Kritharioti couture show

Η 57χρονη super star πρόβαλε απίστευτα την Ελληνίδα couturier, ήταν ωραιότερη από ποτέ στο Παρίσι
Αμέτρητα τα στιγμιότυπα της Λατίνας ντίβας Τζένιφερ Λόπεζ στο χθεσινό couture show της Celia Kritharioti στο Παρίσι. Συνοδευμένη από την αδελφή της Λίντα, έδωσε το παρών με πολύ αποκαλυπτική, sexy glam δημιουργία της σχεδιάστριας.
Πολύ τολμηρό το ντεκολτέ του φορέματος επάνω, σε συνδυασμό με ρευστή διαφάνεια γεμάτη αστραφτερά κρύσταλλα κάτω, έκαναν τα φωτογραφικά φλας και τα κινητά τηλέφωνα να «ανάψουν».
Δεν θα υπερβάλλαμε αν μιλούσαμε για… επικοινωνιακή υπερδύναμη!
Η 57χρονη super star απασχόλησε τα media με αυτό το συγκεκριμένο look πολύ περισσότερο από άλλων designers, καθώς της πήγαινε απίστευτα και υπογράμμιζε το σώμα της. Το διαδίκτυο γέμισε εικόνες και βίντεο από την άφιξή της και τη θέση της στη front row της επίδειξης. Η αλήθεια είναι πως πρόβαλε το όνομα του ιστορικού ελληνικού οίκου περισσότερο από κάθε άλλη guest ως τώρα. Η ίδια η Σήλια Κριθαριώτη την αποκάλεσε την «πιο εκθαμβωτική γυναίκα» όταν έκαναν μαζί το fitting του ρούχου και την ευχαρίστησε για την παρουσία της μετά το φινάλε.
Η καινούρια couture συλλογή για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-2027, με τίτλο «Frozen Eden» προσέλκυσε την πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, με τον στιλίστα της, Fancy James. Εκεί ήταν επίσης η Αθηνά Οικονομάκου με τον Bruno Cerella, οι Χρύσανθος Πανάς, Μιράντα Πατέρα, Γιώργος Ντάβλας , Ελενα Μακρή- Λυμπέρη. Δεν έλειψε η οικογένεια της couturier, ο σύζυγός της εφοπλιστής Νίκος Τσάκος και οι κόρες τους, ο αδελφός της Νίκος Κριθαριώτης και η σύζυγός του Ναστάζια Δαρίβα και βέβαια πολλοί εκπρόσωποι εκπομπών, εφημερίδων, περιοδικών και sites της Αθήνας. Από τη διεθνή fashion κοινότητα προσέξαμε την Γερμανίδα influencer Λεονί Χαν που έχει περπατήσει παλιότερα στο catwalk της Celia.
Η καθιερωμένη Galerie Vendome είχε μεταμορφωθεί σε πολικό, παγωμένο σκηνικό όπου ρίχτηκαν χιονονιφάδες. Το trend του «sequin» υπηρετείται μοναδικά από το ελληνικό label. Οι σιλουέτες ήταν πιο στενές αλλά πάντα διαχρονικά θηλυκές και είδαμε περισσότερα mini dresses δίχως να λείπουν τα ογκώδη «τεατράλε» πατρόν. Eννοείται τα παραμυθένια χειροποίητα κεντήματα- τρισδιάστατα και αιωρούμενα- και οι περίτεχνες λεπτομέρειες δέσποσαν. Αμέτρητα κρύσταλλα Swarovski δημιουργούσαν την ψευδαίσθηση παγωμένων σταγόνων. Οι τόνοι λευκού, μαύρου ασημί, κόκκινου σε δαντέλα, βελούδο, μετάξι και διαφάνειες καταχειροκροτήθηκαν. Καμαρώνουμε αναμφίβολα το Ελληνικό όνομα στο ημερολόγιο της υψηλής ραπτικής πλάι σε Chanel, Dior, Schiaparelli, Elie Saab κ.α.. Από το πρωί της χθεσινής Πέμπτης δεν προλαβαίναμε να βλέπουμε εικόνες στο τηλέφωνο και τον υπολογιστή μας.
Η καθιερωμένη Gallerie Vendome είχε μεταμορφωθεί σε πολικό, παγωμένο σκηνικό όπου ρίχτηκαν χιονονιφάδες. Το trend του «sequin» υπηρετείται μοναδικά και θεαματικά από το ελληνικό label. Οι σιλουέτες ήταν πιο στενές αλλά πάντα διαχρονικά θηλυκές και είδαμε περισσότερα mini dresses δίχως να λείπουν τα ογκώδη «τεατράλε» πατρόν.
Eννοείται τα παραμυθένια χειροποίητα κεντήματα και οι περίτεχνες λεπτομέρειες δέσποσαν. Αμέτρητα κρύσταλλα Swarovski δημιουργούσαν την ψευδαίσθηση παγωμένων σταγόνων. Οι τόνοι λευκού, μαύρου ασημί, κόκκινου σε δαντέλα, βελούδο, μετάξι και διαφάνειες καταχειροκροτήθηκαν. Μακιγιάζ, χτενίσματα, φωτισμοί εναρμονίστηκαν στι κάτασπρο περιβάλλον. Από το πρωί της χθεσινής Πέμπτης δεν προλαβαίναμε να βλέπουμε εικόνες στο τηλέφωνο και τον υπολογιστή μας.
Βalenciaga Couture: Επιτέλους είδαμε το «εκτόπισμα» του Pierpaolo Piccioli που αγαπήσαμε!
«Αγαλμα» στα 50: Η Σαρλίζ Θερόν θάμπωσε το Παρίσι με τα απίστευτα πόδια της
Γνωρίστε το Cromlix, o βετεράνος tennis star Αντι Μάρεϊ έγινε ξενοδόχος στη Σκωτία
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr