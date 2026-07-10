Γιώργος Παπανδρέου: Eπιασε την κιθάρα και έκλεψε την παράσταση στο Συμπόσιο της Σύμης

Την παράδοση που θέλει τους εκλεκτούς ανά τον κόσμο καλεσμένους του Συμποσίου της Σύμης, πέραν από τις πάντα ενδιαφέρουσες συζητήσεις τους στο πλαίσιο του θεσμού, να περνούν αξέχαστες στιγμές κατά την παραμονή τους σε διαφορετικό κάθε φορά σημείο της χώρας, δεν έσπασε ούτε φέτος ο οικοδεσπότης Γιώργος Παπανδρέου.

Το 28ο Συμπόσιο της Σύμης, πραγματοποιήθηκε φέτος, από την Κυριακή που μας πέρασε μέχρι χθες (09.07.2026), οπότε και έριξε την αυλαία του, στον εμβληματικό χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Ήλιδας με τον Γιώργο Παπανδρέου να κλέβει την παράσταση.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερης ομορφιάς αλλά και σπάνιας ιστορικής σημασίας περιοχή της Ολυμπίας στη Δυτική Ελλάδα, αφού αυτή υπήρξε η γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων και ένας από τους πιο ιερούς τόπους της αρχαίας Ελλάδας, μέρος από όπου ξεκινά ακόμα και σήμερα το ταξίδι της η Ολυμπιακή Φλόγα, κάθε τέσσερα χρόνια, με τελικό προορισμό την εκάστοτε πόλη – οικοδέσποινα του κορυφαίου θεσμού.

Και ενώ πλήθος πολιτικών ηγετών από όλο τον κόσμο, αξιωματούχοι διεθνών οργανισμών, ακαδημαϊκοί, άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, επιχειρηματίες και ακτιβιστές αντήλλαξαν τις απόψεις τους επί πενθήμερο, σε μια παραγωγική διαδικασία σαν αυτές στις οποίες μας έχει συνηθίσει το Συμπόσιο της Σύμης, δεν έλειψαν τα ευχάριστα, ανθρώπινα διαλείμματα, που θα έχουν άπαντες να τους συντροφεύουν ως αναμνήσεις, μέχρι την …επόμενη φορά.

Μεταξύ αυτών, η εμπειρία της επίσκεψής τους την Τετάρτη, στο Κτήμα Μπριντζίκη, στο χωριό Λαντζόι της Αρχαίας Ολυμπίας, όπου και λειτουργεί από το 1994 το Οινοποιείο της οικογένειας Μπριντζίκη. Εκεί, μάλιστα, πέραν από την ιδιαίτερη εμπειρία της ξενάγησης στο Οινοποιείο και τη γνωριμία από πρώτο χέρι της ελληνικής φιλοξενίας, οι επιφανείς καλεσμένοι του Γιώργου Παπανδρέου, δεν άργησαν να στήσουν το δικό τους ‘γλέντι’.

Ήταν όταν ο διεθνούς φήμης συνθέτης Mark Chait, βραβευμένος με Emmy και Grammy, κάθισε στο πιάνο για να ερμηνεύσει το νέο του κομμάτι, συνοδευόμενος από τον Γιώργο Παπανδρέου στην κιθάρα.