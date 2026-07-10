Γιώργος Παπανδρέου: Eπιασε την κιθάρα και έκλεψε την παράσταση στο Συμπόσιο της Σύμης

Ο διεθνούς φήμης συνθέτης Mark Chait, βραβευμένος με Emmy και Grammy, κάθισε στο πιάνο για να ερμηνεύσει το νέο του κομμάτι, συνοδευόμενος από τον Γιώργο Παπανδρέου στην κιθάρα
Την παράδοση που θέλει τους εκλεκτούς ανά τον κόσμο καλεσμένους του Συμποσίου της Σύμης, πέραν από τις πάντα ενδιαφέρουσες συζητήσεις τους στο πλαίσιο του θεσμού, να περνούν αξέχαστες στιγμές κατά την παραμονή τους σε διαφορετικό κάθε φορά σημείο της χώρας, δεν έσπασε ούτε φέτος ο οικοδεσπότης Γιώργος Παπανδρέου.
Το 28ο Συμπόσιο της Σύμης, πραγματοποιήθηκε φέτος, από την Κυριακή που μας πέρασε μέχρι χθες (09.07.2026), οπότε και έριξε την αυλαία του, στον εμβληματικό χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Ήλιδας με τον Γιώργο Παπανδρέου να κλέβει την παράσταση.
Πρόκειται για μια ιδιαίτερης ομορφιάς αλλά και σπάνιας ιστορικής σημασίας περιοχή της Ολυμπίας στη Δυτική Ελλάδα, αφού αυτή υπήρξε η γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων και ένας από τους πιο ιερούς τόπους της αρχαίας Ελλάδας, μέρος από όπου ξεκινά ακόμα και σήμερα το ταξίδι της η Ολυμπιακή Φλόγα, κάθε τέσσερα χρόνια, με τελικό προορισμό την εκάστοτε πόλη – οικοδέσποινα του κορυφαίου θεσμού.
Και ενώ πλήθος πολιτικών ηγετών από όλο τον κόσμο, αξιωματούχοι διεθνών οργανισμών, ακαδημαϊκοί, άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, επιχειρηματίες και ακτιβιστές αντήλλαξαν τις απόψεις τους επί πενθήμερο, σε μια παραγωγική διαδικασία σαν αυτές στις οποίες μας έχει συνηθίσει το Συμπόσιο της Σύμης, δεν έλειψαν τα ευχάριστα, ανθρώπινα διαλείμματα, που θα έχουν άπαντες να τους συντροφεύουν ως αναμνήσεις, μέχρι την …επόμενη φορά.
Μεταξύ αυτών, η εμπειρία της επίσκεψής τους την Τετάρτη, στο Κτήμα Μπριντζίκη, στο χωριό Λαντζόι της Αρχαίας Ολυμπίας, όπου και λειτουργεί από το 1994 το Οινοποιείο της οικογένειας Μπριντζίκη. Εκεί, μάλιστα, πέραν από την ιδιαίτερη εμπειρία της ξενάγησης στο Οινοποιείο και τη γνωριμία από πρώτο χέρι της ελληνικής φιλοξενίας, οι επιφανείς καλεσμένοι του Γιώργου Παπανδρέου, δεν άργησαν να στήσουν το δικό τους ‘γλέντι’.
Ήταν όταν ο διεθνούς φήμης συνθέτης Mark Chait, βραβευμένος με Emmy και Grammy, κάθισε στο πιάνο για να ερμηνεύσει το νέο του κομμάτι, συνοδευόμενος από τον Γιώργο Παπανδρέου στην κιθάρα.
Ο πρώην πρωθυπουργός όμως, συνόδευσε με την κιθάρα του και άλλον επισκέπτη του Οινοποιείου όταν πήρε θέση στο πιάνο που βρισκόταν στον χώρο, ενώ καταχειροκροτήθηκε από τους περίπου 120 επιφανείς καλεσμένους του από 35 χώρες, πολλοί εκ των οποίων εν ενεργεία αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, αλλά και τον πρόεδρο της Recording Academy (Grammy Awards) Panos Panay.
Δε δίστασε δε, να φωτογραφηθεί με καλεσμένους του, την ιδιοκτήτρια του Οινοποιείου Διονυσία Μπριντζίκη, ο σύζυγος της οποίας είναι ξάδερφος του Μιχάλη Κατρίνη, και τις κόρες της, αλλά και άλλους παρευρισκόμενους, σε μια ιδιαίτερη βραδιά, που θα τους μείνει αξέχαστη.
Ο Γιώργος Παπανδρέου με την ιδιοκτήτρια του Οινοποιείου Διονυσία Μπριντζίκη
Λέγεται, δε, ότι φεύγοντας, ο Mark Chait δεσμεύθηκε να συνθέσει και έναν …ύμνο στο όνομα της Ολυμπιακής Εκεχειρίας, μίας ιδέας που γεννήθηκε σε αυτόν τον μοναδικό τόπο.
πηγή newsit
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr