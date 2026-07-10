Τρόμος σε πτήση από Θεσσαλονίκη για Μόναχο – Έσπασε παράθυρο και επιβάτης βγήκε σχεδόν έξω από το αεροπλάνο

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Παρασκευής (10/7) σε πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» προς το Μόναχο. Στη διάρκεια της πτήσης ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και έσπασε ένα παράθυρο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί επιβάτης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες των επιβατών, λίγα λεπτά μετά την απογείωση του αεροσκάφους και ενώ το αεροπλάνο βρισκόταν στον αέρα, ακούστηκε ένας θόρυβος, έσπασε ένα παράθυρο και όπως αναφέρει το ertnews, ο επιβάτης που καθόταν ακριβώς δίπλα από το παράθυρο φαίνεται ότι ο… μισός βγήκε σχεδόν έξω από το αεροπλάνο.

Όπως είναι λογικό, επικράτησε πανικός, έπεσαν οι μάσκες, οι επιβάτες άρχισαν να ουρλιάζουν μέσα στο αεροπλάνο και έβαλαν τις μάσκες για να έχουν οξυγόνο. Οι επιβάτες δίπλα από τον 60χρονο, ο οποίος είναι ο τραυματίας, κατάφεραν να τον κρατήσουν μέσα στο αεροσκάφος.

Ο ψύχραιμος, όπως περιγράφουν οι επιβάτες, πιλότος τους καθησύχασε και γύρισε το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και είναι σε κατάσταση σοκ ενώ αποκόμισε πρόβλημα στον αυχένα κι ευτυχώς, όπως φαίνεται, όχι κάτι περισσότερο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται πως έσπασε κομμάτι κινητήρα, το οποίο χτύπησε κι έσπασε το παράθυρο, προκαλώντας όλο το πρόβλημα.

Οι επιβάτες που είναι καλά στην υγεία τους, οι περισσότεροι, έχουν αναχωρήσει ήδη για τη Γερμανία με άλλο αεροσκάφος.