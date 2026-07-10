Ένοχοι δύο αστυνομικοί για βιασμό 19χρονης στο ΑΤ Ομονοίας

Ένοχοι κρίθηκαν από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο οι δύο από τους τρεις αστυνομικούς της ΔΙΑΣ που βρέθηκαν στο εδώλιο μετά από καταγγελία 19χρονης, για βιασμό της, τον Οκτώβριο του 2022, εντός του Αστυνομικού Τμήματος Ομονοίας.

Οι δικαστές του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου κήρυξαν κατά πλειοψηφία ένοχους τους δύο αστυνομικούς μετατρέποντας την κατηγορία του ομαδικού βιασμού, σε βιασμό από κοινού χωρίς συναίνεση.

Ο ένας εκ των δύο αστυνομικών καταδικάστηκε ομόφωνα και για παράβαση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς φέρεται ότι κατέγραφε τις πράξεις με κάμερα που είχε τοποθετήσει στο τσαντάκι του.

Με την απόφαση τους οι δικαστές κήρυξαν αθώο κατά πλειοψηφία τον τρίτο αστυνομικό, επικεφαλής των δύο καταδικασθέντων, που κατηγορείται για συνέργεια σε βιασμό.

Οι δικαστές δεν ακολούθησαν την πρόταση του Εισαγγελέα της Έδρας ο οποίος τους ζήτησε να απαλλάξουν τους ένστολους κατηγορούμενους, εντοπίζοντας «σοβαρά κενά, αντιφάσεις και ανακολουθίες στις καταθέσεις της καταγγέλλουσας» , τα οποία, όπως διατύπωσε, αποτρέπουν την εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος για την «μη συναίνεση κατά τη σεξουαλική συνεύρεση της καταγγέλλουσας με τους δύο αστυνομικούς». Στην πολυήμερη δίκη, δύο εκ των αστυνομικών δικάστηκαν με την κατηγορία του ομαδικού βιασμού, ενώ ο τρίτος, ο οποίος ήταν επικεφαλής τους, για συνέργεια στις πράξεις των συναδέλφων του.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε η καταγγέλλουσα, το βράδυ της 11ης Οκτωβρίου 2022 είχε ρωτήσει τους κατηγορούμενους αστυνομικούς, που έκαναν περιπολία στο Θησείο, για ένα πρόβλημα που είχε προκύψει στο κατάστημα εστίασης που δούλευε. Εκείνοι, σύμφωνα με την καταγγελία, δήλωσαν άγνοια και της πρότειναν να πάει στον Αξιωματικό Υπηρεσίας του ΑΤ Ομονοίας όπου θα πήγαιναν και οι ίδιοι. Εντός του Τμήματος, σύμφωνα με την γυναίκα, δύο εξ αυτών την οδήγησαν στα αποδυτήρια και την βίασαν, με τον έναν να την βιντεοσκοπεί.

Οι ίδιοι οι κατηγορούμενοι δεν αρνήθηκαν την συνεύρεση τους με την 19χρονη, πλην όμως τόνισαν ότι είχαν την συναίνεση της για όσα έγιναν.

Το δικαστήριο διέκοψε για το απόγευμα οπότε και θα αποφασίσει επί των ποινών που θα επιβάλλει στους δύο καταδικασθέντες.