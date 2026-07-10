Πάτρα: Πολιτική εκδήλωση σήμερα με ομιλητή τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα

Στην Πάτρα θα βρίσκεται σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης και Βουλευτής Νομού Φωκίδας, Ιωάννης Μπούγας,στο πλαίσιο εκδήλωησς της ΔΕΕΠ Αχαΐας της ΝΔ, η οποία σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

"Ο Τομέας Δικαιοσύνης της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας (Δ.Ε.Ε.Π.) Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης των πολιτών για το

κυβερνητικό έργο, προσκαλεί τους πολίτες σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026, στις 12:00 μ.μ.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης και Βουλευτής Νομού Φωκίδας, κ. Ιωάννης Μπούγας. Σε μια εποχή όπου το κράτος δικαίου ενισχύεται συνεχώς από μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς ανακτάται, η παρουσία του κ. Μπούγα στην Πάτρα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η αναλυτική παρουσίαση και συζήτηση γύρω από το σημαντικό έργο που επιτελείται από την Κυβέρνηση της Ν.Δ. στον κρίσιμο τομέα της

Δικαιοσύνης, με στόχο την ταχύτερη απονομή της, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δικαστικών υπηρεσιών και τις τομές που βάζουν τέλος σε χρονίζουσες παθογένειες που ταλαιπωρούσαν για δεκαετίες τον Έλληνα πολίτη.

Η κυβέρνηση του Κ. Μητσοτάκη, με σοβαρότητα αποδεικνύει καθημερινά ότι η Δικαιοσύνη αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της κοινωνικής σταθερότητας και της οικονομικής ανάπτυξης. Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Ε.Π. Αχαΐας (Ερμού 23, 4ος όροφος) και αποτελεί μια από τις δράσεις εκείνες που επιβεβαιώνουν ότι η ανοικτή επικοινωνία και ο διάλογος αποτελούν βασικούς πυλώνες της εσωκομματικής λειτουργίας της Ν.Δ".