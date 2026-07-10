«Φωτιά» οι τιμές στα κρέατα

Σημαντικές ανατιμήσεις καταγράφουν για ακόμη έναν μήνα οι τιμές σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο πληθωρισμός καταγράφει μείωση τον Ιούνιο φτάνοντας στο 4,4% από 5,2%, τον Μάιο και 5,4% τον Απρίλιο, 3,9% τον Μάρτιο, 2,7% τον Φεβρουάριο και 2,5% τον Ιανουάριο με τις ετήσιες ανατιμήσεις στα τρόφιμα να φτάνουν στο 2,7%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) μέσα σε έναν χρόνο ακριβότερα πωλούνται κατά 15,6% το μοσχάρι, 16,2% το αρνί και το κατσίκι, 4,7% τα πουλερικά, 11,1% τα αλίπαστα ψάρια, 2,4% τα γαλακτοκομικά και τα αβγά, 1,6% το ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, κατά 9,7% η μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, 4% τα φρούτα, 6,5% οι χυμοί φρούτων, 4,3% ο καφές ενώ 7,1% έχει αυξηθεί το κόστος για τα ενοίκια, 5,3% το κόστος για την επισκευή και συντήρηση κατοικίας, 12% το πετρέλαιο κίνησης, 12,8% η βενζίνη, 8,3% είναι οι ετήσιες ανατιμήσεις σε εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, ταχυφαγεία και κυλικεία, τα αεροπορικά εισιτήρια 15,6%, ακριβότερα 7% είναι τα ασφάλιστρα υγείας και 4% τα κομμωτήρια και τα καταστήματα προσωπικής φροντίδας. Στο αντίποδα σημαντική μείωση της τάξης του 12,8% έχει η τιμή του ελαιόλαδου και το ρύζι 6,9%.

Μειώσεις από τον Σεπτέμβριο

Αξίζει να σημειωθεί ότι χθες, Πέμπτη κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχαν ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ, την Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς Δέσποινα Τσαγγάρη και τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου Ναπολέοντα Μαραβέγια, συζητήθηκαν τα προϊόντα και το ύψος των μειώσεων που θα γίνουν σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα από τον Σεπτέμβριο. Σκοπός της συνάντησης αυτής ήταν η συγκεκριμενοποίηση των κατηγοριών βασικών προϊόντων (τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης) και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσει από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2 έως 4 μήνες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα προϊόντα στα οποία θα υπάρξουν μειώσεις από τον Σεπτέμβριο είναι τα εξής:

Νωπό κρέας: μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά

Γάλα, γιαούρτι, τυρί και αυγά

Ψωμί και αλεύρι

Ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια

Ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρο και μαργαρίνες

Βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες

Καφές, δημητριακά

Σοκολάτα, μπισκότα και σοκολατοειδή

Αναψυκτικά

Καθαριστικά (Απορρυπαντικά πλυντηρίου και πιάτων, γενικής χρήσης)

Προϊόντα προσωπικής υγιεινής

Σχολικά είδη