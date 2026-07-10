ΙΕΛΚΑ: Σχεδόν 770 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό ξοδεύουν οι Έλληνες για έτοιμο φαγητό

Οι πιεστικοί ρυθμοί της καθημερινότητας ωθούν μεγάλο μέρος των ελληνικών νοικοκυριών να στραφεί στη λύση του έτοιμου φαγητού, καθώς σύμφωνα με στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, τέσσερις στους δέκα αγοράζουν έτοιμο φαγητό κυρίως επειδή δεν προλαβαίνουν να μαγειρέψουν.

Όπως επισημαίνεται σε έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2026 σε δείγμα 800 καταναλωτών από όλη την Ελλάδα, η αγορά έτοιμου φαγητού αποτελεί πλέον μία σταθερή καταναλωτική συνήθεια για σημαντικό μέρος των ελληνικών νοικοκυριών, χωρίς όμως να υποκαθιστά τον κεντρικό ρόλο του σπιτικού γεύματος.

Η έρευνα εξετάζει τη δαπάνη, τα κανάλια αγοράς, τα κίνητρα κατανάλωσης, τις στάσεις των καταναλωτών και την αξιολόγηση των διαθέσιμων επιλογών έτοιμου φαγητού από τα σούπερ μάρκετ.

Ενδεικτικό είναι πως τα σούπερ μάρκετ σχεδόν διπλασίασαν το μερίδιό τους στην επιλογή έτοιμου μαγειρευτού φαγητού μέσα σε μία δεκαετία(29% από 16%).

Η έλλειψη χρόνου οδηγεί στην ποιοτική υποβάθμιση

Το 39% των καταναλωτών δηλώνει ότι δεν αγοράζει ποτέ έτοιμο φαγητό, ποσοστό μειωμένο σε σχέση με πριν από δέκα χρόνια, το 41% των καταναλωτών ο σημαντικότερος λόγος αγοράς είναι η έλλειψη χρόνου για μαγείρεμα, ενώ οι καταναλωτές εμφανίζονται ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τις λύσεις έτοιμου φαγητού των σούπερ μάρκετ, χωρίς όμως να θεωρούν ότι μπορούν να αντικαταστήσουν το σπιτικό φαγητό.

Η σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία του 2016 καταγράφει σημαντικές μεταβολές στις προτιμήσεις των καταναλωτών ως προς το σημείο αγοράς έτοιμου φαγητού, με βασικό χαρακτηριστικό την αισθητή ενίσχυση του ρόλου των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Συγκεκριμένα, το 29% των καταναλωτών δηλώνει ότι αγοράζει έτοιμο μαγειρευτό φαγητό από σούπερ μάρκετ, έναντι μόλις 16% το 2016, γεγονός που δείχνει την ενίσχυση του καναλιού του σουπερμάρκετ στην κατανάλωση έτοιμου φαγητού.

Το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι ένα μέρος της κατανάλωσης έχει μετακινηθεί προς τις οργανωμένες αλυσίδες λιανικής, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν επενδύσει σημαντικά στην ανάπτυξη νέων προτάσεων έτοιμου φαγητού.

Παράλληλα, μειώνεται το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνει ότι δεν αγοράζει καθόλου έτοιμο φαγητό, από 45% το 2016 σε 39% σήμερα, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αγορά αποκτά σταδιακά μεγαλύτερη διείσδυση στην καθημερινότητα των ελληνικών νοικοκυριών.

Η έρευνα καταγράφει ότι η μέση εβδομαδιαία δαπάνη των καταναλωτών για έτοιμο φαγητό διαμορφώνεται στα 14,79 ευρώ ανά νοικοκυριό, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 770 ευρώ ετησίως.

Παράλληλα, σχεδόν τέσσερις στους δέκα καταναλωτές (39%) δηλώνουν ότι δεν πραγματοποιούν καθόλου αγορές έτοιμου φαγητού. Από όσους αγοράζουν, η πλειονότητα κινείται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα δαπάνης, καθώς το 19% δαπανά από 11 έως 20 ευρώ εβδομαδιαίως, το 11% από 6 έως 10 ευρώ και το 7% έως 5 ευρώ. Αντίθετα, μόλις ένα μικρό ποσοστό καταναλωτών πραγματοποιεί υψηλότερες εβδομαδιαίες δαπάνες.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι το έτοιμο φαγητό λειτουργεί κυρίως ως συμπληρωματική επιλογή για τις ανάγκες της καθημερινότητας και όχι ως βασική μορφή διατροφής.

«Αγκάθι» η έλλειψη χρόνου

Η σημαντικότερη αιτία αγοράς έτοιμου φαγητού είναι η έλλειψη διαθέσιμου χρόνου για προετοιμασία γευμάτων. Συγκεκριμένα, το 41% των καταναλωτών δηλώνει ότι επιλέγει έτοιμο φαγητό όταν δεν προλαβαίνει να μαγειρέψει, ενώ ένα 19% γιατί θεωρεί ασύμφορο να μαγειρεύει μόνο για λίγα άτομα. Τα ευρήματα δείχνουν ότι το έτοιμο φαγητό καλύπτει κυρίως πρακτικές ανάγκες που συνδέονται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, ενώ παράλληλα λειτουργεί και ως επιλογή ευχαρίστησης ή κοινωνικής κατανάλωσης.

Λύση ευκολίας και όχι υποκατάστατο του σπιτικού γεύματος

Παρά τη σημαντική ανάπτυξη της αγοράς, οι στάσεις των καταναλωτών δείχνουν ότι το έτοιμο φαγητό εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται κυρίως ως λύση ευκολίας και να θεωρείται υποδεέστερο του μαγειρεμένου φαγητού στο σπίτι.

Η μεγάλη πλειονότητα πιστεύει ότι το σπιτικό φαγητό είναι πιο νόστιμο και πιο υγιεινό, από την άλλη όμως πολλές φορές οι καταναλωτές δεν έχουν τον χρόνο να μαγειρέψουν, λόγω των σημερινών ρυθμών της καθημερινότητας.