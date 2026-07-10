Άργος: Απολογούνται σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τον τραυματισμό του 20χρονου

Απολογούνται σήμερα το πρωί στο Ναύπλιο, οι δυο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξη στο Άργος τα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου, που είχε σαν αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου.

Υπενθυμίζεται ότι οι αστυνομικοί είχαν πάρεις, 48ωρη προθεσμία από τον εισαγγελέα Ναυπλίου προκειμένου να απολογηθούν.



Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤnews ,η οι αστυνομικοί, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, υποστηρίζουν ότι πυροβολήσαν για εκφοβισμό.

Εν τω μεταξύ, η κατάσταση της υγείας του νεαρού, ο οποίος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ, παραμένει κρίσιμη.

Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα της βαλλιστικής εξέτασης η οποία θα δείξει αν υπήρξε ευθεία βολή ή αν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν στον αέρα για εκφοβισμό και κάποια σφαίρα εξοστρακίστηκε και χτύπησε τον 20χρονο στο κεφάλι.

Οι αστυνομικές Αρχές έχουν συγκεντρώσει 13 κάλυκες από το σημείο, ενώ βρέθηκε και ένα αεροβόλο όπλο στο αυτοκίνητο του νεαρού άνδρα.