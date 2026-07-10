Θερινές εκπτώσεις 2026: Ξεκινούν την Δευτέρα, ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Την Δευτέρα 13 Ιουλίου αρχίζουν οι θερινές εκπτώσεις, με την εκπτωτική περίοδο να ολοκληρώνεται μέχρι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αγορές σε χαμηλότερες τιμές.

Στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων, τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά και την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξή τους, δηλαδή στις 19 Ιουλίου, προσφέροντας στους καταναλωτές ακόμα μια ημέρα για αγορές.

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας για τη συγκεκριμένη ημέρα είναι από τις 11:00 έως τις 20:00.Ωστόσο, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχει εισηγηθεί στα μέλη του να διατηρήσουν τα καταστήματά τους ανοιχτά έως τις 18:00.

Τι προβλέπει η νομοθεσία για τις εκπτώσεις

Οι θερινές εκπτώσεις πραγματοποιούνται με βάση τις διατάξεις του νόμου 4177/2013, ενώ παράλληλα εφαρμόζονται οι προβλέψεις του άρθρου 9ι του νόμου 2251/1994, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από τον νόμο 5111/2024.

Βασική υποχρέωση των επιχειρήσεων είναι η σαφής ενημέρωση των καταναλωτών για τις τιμές των προϊόντων που διατίθενται με έκπτωση. Για τον λόγο αυτό, σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να εμφανίζεται η προγενέστερη τιμή, δηλαδή η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε πωληθεί το προϊόν κατά τις 30 ημέρες που προηγήθηκαν της εφαρμογής της έκπτωσης.

Πώς πρέπει να αναγράφονται οι εκπτώσεις

Οι επιχειρήσεις μπορούν να παρουσιάζουν τη μείωση της τιμής με διαφορετικούς τρόπους: ως ποσοστό έκπτωσης, ως συγκεκριμένο ποσό ή με την παράθεση της αρχικής και της νέας τιμής.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, η αναγραφή της προγενέστερης τιμής είναι υποχρεωτική, καθώς αποτελεί βασική πρόβλεψη της ισχύουσας νομοθεσίας και του Κώδικα Δεοντολογίας για τις ανακοινώσεις μείωσης τιμών, με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και την προστασία των καταναλωτών από παραπλανητικές πρακτικές.