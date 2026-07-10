ΣΥΡΙΖΑ: Δύο νέες «γραμμές» μετά την παραίτηση Φάμελλου

Ούτε η αιφνιδιαστική παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου το βράδυ της Πέμπτης (9/7) φαίνεται πως ήταν αρκετή για να κατευνάσει την εσωκομματική αναταραχή στον ΣΥΡΙΖΑ.

Η επόμενη ημέρα, αντιθέτως, βρίσκει το κόμμα, που ήταν ήδη αντιμέτωπο με τη δημοσκοπική καθίζηση, χωρίς ηγεσία και με ένα νέο μέτωπο αντιπαράθεσης να διαμορφώνεται στο εσωτερικό του, καθώς οι διεργασίες για τη διαδοχή έχουν ήδη ξεκινήσει και οι διαφορετικές στρατηγικές προσεγγίσεις προμηνύουν έναν νέο κύκλο εσωκομματικών συγκρούσεων.

Στο εσωτερικό του κόμματος διαμορφώνονται πλέον δύο διακριτά στρατόπεδα. Από τη μία βρίσκεται η πλευρά του Παύλου Πολάκη, ο οποίος εδώ και καιρό έχει καταστήσει σαφές ότι επιθυμεί την άμεση προσφυγή στις εσωκομματικές κάλπες, διαμηνύοντας προς κάθε κατεύθυνση ότι είναι έτοιμος να διεκδικήσει την προεδρία, ενώ εκτιμά ότι διαθέτει προβάδισμα έναντι των άλλων προσώπων της εσωκομματικής «τρόικας». Από την πλευρά του Χανιώτη βουλευτή προκρίνεται η ταχεία σύγκληση συνεδρίου, ώστε να ανοίξει χωρίς καθυστερήσεις η διαδικασία εκλογής νέας ηγεσίας, η οποία θα αναλάβει την ευθύνη της καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές.

Στον αντίποδα, η πλευρά των Νίκου Παππά και Ρένας Δούρου εμφανίζεται να προκρίνει διαφορετικό σχεδιασμό. Η πρόταση που επεξεργάζονται προβλέπει την κάθοδο στις εθνικές κάλπες με συλλογική ηγεσία, αφήνοντας για την επόμενη ημέρα τη διεξαγωγή συνεδρίου και την εκλογή νέου προέδρου. Οι δύο εκ διαμέτρου αντίθετες προσεγγίσεις αναμένεται να αποτελέσουν την αφετηρία ενός νέου κύκλου εσωκομματικών συγκρούσεων, ενώ μέσα στο ήδη βεβαρημένο κλίμα έρχονται να προστεθούν και τα σενάρια για νέες αποχωρήσεις βουλευτών και στελεχών, που ενδέχεται να περιπλέξουν περαιτέρω τις ισορροπίες στο εσωτερικό του κόμματος.

Το «θρίλερ» της Κεντρικής Επιτροπής



Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί είναι τα όσα εκτυλίχθηκαν λίγες ώρες μετά την παραίτηση Φάμελλου, γύρω από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο (11/07). Η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος, Αναστασία Σαπουνά, ενημέρωσε με μήνυμά της τα μέλη του οργάνου ότι η συνεδρίαση αναβάλλεται.

«Οι ώρες είναι κρίσιμες. Το κόμμα πρέπει να προχωρήσει συλλογικά. Ουδείς έχει αρμοδιότητα αναβολής της Κεντρικής Επιτροπής. Κανείς δεν θα στερήσει από τα μέλη το δικαίωμα και την υποχρέωση τοποθέτησης», έγραψε σε ανάρτησή του ο Νίκος Παππάς. Πηγές από το περιβάλλον του σημείωναν ότι πρέπει να επικαιροποιηθεί η απόφαση της 6ης Ιουνίου, ώστε να υπάρξει διαχείριση και συνέχεια στο κόμμα, κάνοντας λόγο για «ανάγκη άμεσων αποφάσεων».

Από την άλλη πλευρά, ο Παύλος Πολάκης κάλεσε μέσω ανάρτησης στο Facebook τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να βρίσκονται το Σάββατο στον χώρο όπου είχε προγραμματιστεί η συνεδρίαση, επιμένοντας ότι οι εξελίξεις δεν μπορούν να παραμείνουν σε εκκρεμότητα. «Δεν υπάρχει καμία αναβολή της Κεντρικής Επιτροπής. Τώρα που, ορθώς, παραιτήθηκε ο Φάμελλος, όπως είχα ζητήσει, είναι ακόμη πιο απαραίτητη η συνεδρίασή της. Η Κεντρική Επιτροπή συγκλήθηκε με αίτημα και υπογραφές των μελών της και δεν μπορεί κανείς να την αναβάλει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσο συνέβαιναν όλα αυτά, βρίσκονταν σε εξέλιξη δύο παράλληλες συσκέψεις. Στη μία συμμετείχαν οι Νίκος Παππάς, Ρένα Δούρου, Γιάννης Μπουλέκος και άλλα στελέχη, ενώ στην άλλη ο Παύλος Πολάκης, ο Τρύφων Αλεξιάδης και υποστηρικτές του βουλευτή Χανίων, αποτυπώνοντας τις διαφορετικές γραμμές που έχουν πλέον διαμορφωθεί στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ.

Δούρου - Πολάκης για την ηγεσία της ΚΟ



Ακέφαλη, όμως, μένει μετά την παραίτηση Φάμελλου και η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος. Την ερχόμενη Δευτέρα ή Τρίτη αναμένεται να συνεδριάσει με βασικό αντικείμενο την εκλογή νέου προέδρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, για τη θέση αναμένεται να αναμετρηθούν η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης, του οποίου η υποψηφιότητα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς παραμένει τυπικά εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας, αφού τον περασμένο μήνα διεγράφη από τον Σωκράτη Φάμελλο. Όλα συγκλίνουν στο ότι ο απερχόμενος πρόεδρος του κόμματος, που παραδίδει σήμερα, δεν προτίθεται να υπογράψει την επανένταξή του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Την ίδια στιγμή, όμως, δεν αναμένονται αντιδράσεις από την πλευρά των βουλευτών ως προς τη συμμετοχή του κρητικού βουλευτή στη συνεδρίαση.

Η παραίτηση Φάμελλου, που ακολούθησε εκείνες των Γιώργου Καραμέρου και Κατερίνας Νοτοπούλου, εκτιμάται ότι μπορεί να πυροδοτήσει νέο κύμα αποχωρήσεων από κομματικές και κοινοβουλευτικές θέσεις. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένονται οι παραιτήσεις του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Διονύση Καλαματιανού, και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, Κώστα Μπάρκα.

Γιατί παραιτήθηκε ο Φάμελλος;

Υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες για τους λόγους της αιφνιδιαστικής παραίτησης του Σωκράτη Φάμελλου. Μία από τις ερμηνείες υποστηρίζει ότι είχε πλέον απολέσει την πλειοψηφία στα κομματικά όργανα. Από την πλευρά του απερχόμενου προέδρου, ωστόσο, ο ισχυρισμός αυτός απορρίπτεται, ενώ εκτιμάται ότι οι πραγματικοί συσχετισμοί θα αποτυπωθούν στις επόμενες συνεδριάσεις των οργάνων.

Ο ίδιος, στην επιστολή παραίτησής του, επισήμανε ότι «έκανα μέχρι σήμερα ό,τι ήταν δυνατόν για να αποφευχθεί αυτό το σχίσμα στον αριστερό κόσμο, που στερεί δυνάμεις από τον στόχο της προοδευτικής διεξόδου και θέτει διλήμματα στους προοδευτικούς πολίτες». Στο ίδιο κείμενο εξέφρασε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η πρότασή του δεν βρήκε ανταπόκριση από την πλευρά της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, ενώ άσκησε κριτική και στις «απαξιωτικές», όπως τις χαρακτήρισε, αναφορές που διατυπώθηκαν για τις δυνατότητες και τον ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ.

πηγή ethnos.gr