Ακρίβεια: Σπίτια και ενέργεια «ροκανίζουν» το εισόδημα των πολιτών

Μπορεί βάσει των ανακοινώσεων της ΕΛΣΤΑΤ η ακρίβεια να δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης, όμως η στέγαση παραμένει ο βασικός παράγοντας που κρατά τις τιμές ψηλά για τα νοικοκυριά.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Ιούνιο δείχνουν ότι η ακρίβεια δεν απλώνεται με την ίδια ένταση σε όλες τις κατηγορίες, καθώς η στέγαση ξεχωρίζει με τη μεγαλύτερη συνολική επίπτωση στη διαμόρφωση του πληθωρισμού, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 4,4%.

Συγκεκριμένα, από το συνολικό 4,4% του Ιουνίου, η στέγαση προσθέτει 1,553 μονάδες, δηλαδή πάνω από το ένα τρίτο της συνολικής αύξησης των τιμών. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιβάρυνση μεταξύ όλων των βασικών κατηγοριών, υψηλότερη από τις μεταφορές, οι οποίες είχαν επίπτωση 1,018 μονάδες, και από τα ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια, με επίπτωση 0,944 μονάδες.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι το κόστος κατοικίας δεν είναι απλώς μία ακόμη εστία ανατιμήσεων, αλλά ο βασικός μηχανισμός που τροφοδοτεί την ακρίβεια. Η ετήσια αύξηση στη στέγαση έφτασε το 10,6%, με τις πιέσεις να προέρχονται από ενοίκια, επισκευές και συντήρηση κατοικίας, υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης και στερεά καύσιμα.

«Φωτιά» στο στεγαστικό κόστος

Στα επιμέρους στοιχεία, τα ενοίκια κατοικιών εμφανίζουν ετήσια αύξηση 7,1%, επιβεβαιώνοντας ότι το στεγαστικό κόστος συνεχίζει να μεταφέρεται απευθείας στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Την ίδια ώρα, η ενέργεια προσθέτει δεύτερο κύμα πίεσης, με το φυσικό αέριο να αυξάνεται κατά 24,6%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53,2% και τον ηλεκτρισμό κατά 2,8%.

Αυτό σημαίνει ότι η στέγαση επιβαρύνει τα νοικοκυριά διπλά. Αφενός, μέσω των ενοικίων και των δαπανών συντήρησης και, αφετέρου, μέσω των λογαριασμών ενέργειας και των εξόδων που συνδέονται με τη χρήση του σπιτιού. Έτσι, ακόμη και όταν ο συνολικός πληθωρισμός υποχωρεί σε σχέση με τον Μάιο, το κόστος κατοικίας παραμένει σε διψήφια ετήσια αύξηση.

Η σύγκριση με τις υπόλοιπες μεγάλες κατηγορίες είναι αποκαλυπτική. Οι μεταφορές αυξήθηκαν κατά 7,2% σε ετήσια βάση, με πιέσεις από καύσιμα και αεροπορικά εισιτήρια, ενώ τα ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια κατέγραψαν αύξηση 7,7%. Ωστόσο, καμία από αυτές τις κατηγορίες δεν είχε τόσο μεγάλη συνολική συμμετοχή στο τελικό αποτέλεσμα όσο η στέγαση.

Τι πληρώνουμε παραπάνω μέσα σε ένα χρόνο

Σε ετήσια βάση, τα ενοίκια κατοικιών αυξήθηκαν κατά 7,1% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Αυτό σημαίνει ότι ένα μίσθωμα 600 ευρώ τον Ιούνιο του 2025 αντιστοιχεί σε 642,60 ευρώ τον Ιούνιο του 2026, δηλαδή 42,60 ευρώ περισσότερα κάθε μήνα. Σε ετήσια επιβάρυνση, η ίδια αύξηση αντιστοιχεί σε 511,20 ευρώ επιπλέον, αν το μίσθωμα παραμείνει στα νέα επίπεδα για δώδεκα μήνες.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι αναλογικά η αύξηση στο φυσικό αέριο, όπου οι τιμές ήταν αυξημένες κατά 24,6% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο. Ένας λογαριασμός φυσικού αερίου 100 ευρώ τον Ιούνιο του 2025 αντιστοιχεί σε 124,60 ευρώ τον Ιούνιο του 2026, δηλαδή 24,60 ευρώ περισσότερα. Σε ετήσια βάση, η πρόσθετη επιβάρυνση φτάνει τα 295,20 ευρώ.

Θεωρητικά, ένα νοικοκυριό πληρώνει από την αρχή του χρόνου 67,20 ευρώ περισσότερα τον μήνα, με βάση τις ετήσιες αυξήσεις που καταγράφονται στα δύο μεγέθη. Σε ετήσια βάση δε, η συνολική πρόσθετη επιβάρυνση από ενοίκιο και φυσικό αέριο φτάνει τα 806,40 ευρώ…

πηγή newsit.gr