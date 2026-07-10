Υδρογονάνθρακες: Στην τελική ευθεία η γεώτρηση στο «Block 2» του Ιονίου- Στην Ηγουμενίτσα η επιχειρησιακή βάση ανεφοδιασμού

Στο επόμενο κρίσιμο στάδιο περνά η προετοιμασία της πρώτης ερευνητικής γεώτρησης για υδρογονάνθρακες στο θαλάσσιο «Block 2», στο βορειοδυτικό Ιόνιο. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το κοινοπρακτικό σχήμα ExxonMobil – Energean – HelleniQ Energy έχει ολοκληρώσει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) η οποία αναμένεται να υποβληθεί στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) εντός του Ιουλίου.

Παράλληλα, έχει ουσιαστικά «κλειδώσει» και η επιλογή του λιμανιού της Ηγουμενίτσας ως επιχειρησιακής βάσης ανεφοδιασμού και υποστήριξης της γεωτρητικής εκστρατείας, με τη σχετική συμφωνία να αναμένεται να υπογραφεί το αμέσως επόμενο διάστημα, πριν την υποβολή της μελέτης. Η λιμενική βάση της Ηγουμενίτσας είχε εξαρχής θεωρηθεί ένα από τα επικρατέστερα λιμάνια, λόγω της μικρής απόστασής της από το «Block 2» και των υποδομών που διαθέτει για την εξυπηρέτηση υπεράκτιων ενεργειακών έργων.

Γεώτρηση τον Φεβρουάριο του 2027

Όσο για τη γεώτρηση, ο διευθύνων σύμβουλος της Energean, κ. Μαθιός Ρήγας, μιλώντας στην 30ή Ετήσια Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης του Economist, επιβεβαίωσε ότι δεν θα ξεφύγει από το ανακοινωμένο χρονοδιάγραμμα. «Μαζί με την Exxon και με την υποστήριξη της κυβέρνησης, τον Φεβρουάριο του 2027 θα κάνουμε την πρώτη γεώτρηση έπειτα από 40 χρόνια», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι, παρά τις δυσκολίες, «όσοι θέλουν, μπορούν να επενδύσουν». Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι όταν η Energean ανέλαβε τον Πρίνο το 2006, η απόφαση θεωρούνταν από πολλούς εξαιρετικά ριψοκίνδυνη.

Στόχος της γεώτρησης θα είναι η δομή «Ασωπός-1», η οποία αναδείχθηκε από την επεξεργασία των τρισδιάστατων σεισμικών δεδομένων που αποκτήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Σύμφωνα με τα όσα έχουν ήδη ανακοινωθεί το γεωτρύπανο προβλέπεται να φθάσει σε συνολικό βάθος περίπου 4.622 μέτρων, ενώ το σημείο της γεώτρησης βρίσκεται σε θαλάσσιο βάθος περίπου 1.300-1.400 μέτρων. Όσο για το ύψος της επένδυσης για τη συγκεκριμένη γεώτρηση εκτιμάται μεταξύ 60 και 70 εκατ. ευρώ.

Γεώτρηση υψηλού ρίσκου με δυνητικά υψηλή απόδοση

Όπως συμβαίνει στις περισσότερες έρευνες σε ανεξερεύνητες λεκάνες, η γεωλογική πιθανότητα επιτυχίας είναι σχετικά περιορισμένη και εκτιμάται στο 16%. Ωστόσο, παρότι η γεώτρηση θεωρείται υψηλού ρίσκου, οι εκτιμήσεις για το πιθανό μέγεθος της ανακάλυψης καθιστούν το εγχείρημα ιδιαίτερα ελκυστικό, γεγονός που εξηγεί το ενδιαφέρον και τελικά τη συμμετοχή στο σχήμα ενός διεθνούς ενεργειακού κολοσσού όπως η ExxonMobil.

Με βάση τα στοιχεία που έχει παρουσιάσει η Energean, ο στόχος «Ασωπός» εκτιμάται ότι μπορεί να φιλοξενεί περίπου 270 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Εφόσον η γεώτρηση επιβεβαιώσει τις γεωλογικές εκτιμήσεις, θα πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις φυσικού αερίου που έχουν καταγραφεί στην Ανατολική Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια.

πηγή ot.gr