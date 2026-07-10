Λυδία Κονιόρδου για «Γη της ελιάς»: «Έχω αφήσει ένα κομμάτι της ψυχής μου εδώ»

Στο τελευταίο, επετειακού χαρακτήρα, επεισόδιο για τη “Γη της ελιάς” έδωσε το παρών και η Λυδία Κονιόρδου η οποία και μίλησε στην κάμερα του MEGA για το τέλος της εμπειρίας των απαιτητικών γυρισμάτων στην καθημερινή σειρά.

Παράλληλα, βεβαίως, πολλοί ακόμα γνωστοί συνάδελφοι της είπαν το δικό τους “αντίο”. Ανάμεσα τους, ο Τάσος Ιορδανίδης που αποχώρησε στο τέλος της περσινής σεζόν αλλά και η Πέμη Ζούνη που έφτασε μέχρι την οριστική αυλαία.

Ειδικότερα, η έμπειρη πρωταγωνίστρια του θεάτρου και της τηλεόρασης, Λυδία Κονιόρδου παραδέχθηκε με τρυφερότητα πως “τώρα έχω αφήσει ένα κομμάτι της ψυχής μου εδώ”

“Για να στενοχωριόμαστε που χωρίζουμε… κάτι όμορφο συνέβη. Αφήνω ένα κομμάτι μου, παίρνω ένα δικό σας” τόνισε ακόμα, με χαμόγελο, η Πέμη Ζούνη.

“Είμαι ευγνώμων που υπήρξα γιος του Ισίδωρου Βρεττάκου, κατά κόσμον Νίκου Γαλανού. Χαρούμενος που ήμουν το ένα Μ από το Μ και Μ, από τον Μάνο και τη Μαρίνα δηλαδή και ακραία τυχερός που υπήρξα ο μπαμπάς του ποκοπίκου. Την αγάπησα τη Μάνη, πολύ” συμπλήρωσε, επίσης, ο Τάσος Ιορδανίδης για τη “Γη της ελιάς” στην κάμερα του Μεγάλου Καναλιού.