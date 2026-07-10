Τρεις συλλήψεις για τις εμπρηστικές επιθέσεις και το θάνατο της Βάγιας Νέστορα

Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει η αστυνομία στο πλαίσιο επιχείρησης της Αντιτρομοκρατικής σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης, για τον εντοπισμό κατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

Από τις επιθέσεις έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη τέσσερα άτομα.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία άτομα, με τις δύο από τις συλλήψεις να έχουν πραγματοποιηθεί σε Χανιά και Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες σε χώρους και οικήματα στο πλαίσιο της επιχείρησης της Αντιτρομοκρατικής.