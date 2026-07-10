Πού πρέπει να αποθηκεύουμε κάθε φρούτο και λαχανικό;

Από τη στιγμή που θα επισκεφθούμε το μανάβικο, τη λαϊκή αγορά ή το σούπερ μάρκετ ξεκινά μια «σιωπηλή μάχη» για τη συντήρηση των φρούτων και λαχανικών που προμηθευτήκαμε.

Ο τρόπος αποθήκευσης παίζει καθοριστικό ρόλο όχι μόνο στη διάρκεια ζωής τους, αλλά και στη γεύση, το άρωμα και την υφή τους. Με λίγες απλές κινήσεις μπορούμε τα κρατήσουμε σε άριστη κατάσταση μέχρι τη στιγμή που θα τα αξιοποιήσουμε στην κουζίνα.

Συμβουλές για τη συντήρηση φρούτων και λαχανικών

Σκόρδο και κρεμμύδι

Τα συγκεκριμένα λαχανικά προτιμούν τη στεγνή και σκοτεινή πλευρά της κουζίνας. Ένα σημείο με καλό αερισμό και θερμοκρασία δωματίου είναι ιδανικό, καθώς η υγρασία και η ζέστη επιταχύνουν τη φθορά τους.

Τα φρέσκα κρεμμυδάκια, αφού πλυθούν και στεγνώσουν πλήρως, διατηρούνται καλύτερα σε δοχείο με χαρτί κουζίνας, έως τρεις ημέρες.

Μαρούλι και φυλλώδη λαχανικά

Το σωστό στέγνωμα είναι το μυστικό για τη συντήρηση. Αφού πλυθούν καλά, πρέπει να στεγνώσουν και να φυλαχθούν σε αεροστεγές δοχείο, τυλιγμένα με μια ελαφρώς βρεγμένη πετσέτα ή χαρτί κουζίνας. Έτσι διατηρούν τη φρεσκάδα και τη ζωντάνια τους για περίπου δύο ημέρες.

Καρότα και παντζάρια

Πρόκειται για δύο λαχανικά που μπορούν να μείνουν και εκτός ψυγείου, αρκεί να είναι καθαρά και στεγνά. Μια νωπή πετσέτα τα προστατεύει από την αφυδάτωση. Αν επιλέξετε το ψυγείο, διατηρούνται για μεγαλύτερο διάστημα, ενώ μετά το καθάρισμα καλό είναι να αποθηκεύονται σε σακουλάκι τροφίμων για άμεση κατανάλωση. Τα φύλλα των παντζαριών αντιμετωπίζονται όπως όλα τα φυλλώδη λαχανικά.

Κολοκύθια, μελιτζάνες και ντομάτες

Τα συγκεκριμένα λαχανικά αγαπούν τη ζεστασιά. Αν υπάρχει χώρος στον πάγκο, ένα ανοιχτό μπολ εκτός ψυγείου είναι ιδανικό για τη συντήρηση. Οι ντομάτες χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή: μην τις στοιβάζετε, ώστε να μη «χτυπηθούν» και χάσουν τα υγρά τους.

Μυρωδικά και σέλερι

Σκεφτείτε τα σαν φρέσκα λουλούδια. Πλυμένα, στεγνωμένα και με ελαφρώς κομμένες άκρες, στέκονται όρθια σε ποτήρι με νερό μέσα στο ψυγείο. Εναλλακτικά, μπορούν να μπουν σε σακουλάκι καλά κλεισμένο ή να σκεπαστούν με νωπό πανί για να διατηρήσουν το άρωμά τους.

Μήλα, μπανάνες και πορτοκάλια

Ανθεκτικά φρούτα που αντέχουν άνετα εκτός ψυγείου. Οι μπανάνες ωριμάζουν πιο αργά όταν μπαίνουν στο ψυγείο, ενώ η διάρκειά τους εξαρτάται από το στάδιο ωρίμανσης κατά την αγορά. Προσοχή, τα μήλα δεν πρέπει να φυλάσσονται κοντά σε μπανάνες, καθώς παράγουν μεγάλες ποσότητες αιθυλενίου, ενός φυσικού αερίου που επιταχύνει την ωρίμανση των φρούτων που βρίσκονται γύρω τους.

Δύο κανόνες που κάνουν τη διαφορά στη συντήρηση φρούτων και λαχανικών

• Καταναλώνετε τα φρέσκα προϊόντα όσο το δυνατόν νωρίτερα, καθώς με τον χρόνο μειώνεται η θρεπτική τους αξία.

• Κομμένα φρούτα και λαχανικά καλό είναι να καταναλώνονται άμεσα. Μελιτζάνες, πατάτες και κρεμμύδια μπορούν να διατηρηθούν προσωρινά σε νερό για να μη μαυρίσουν μέχρι το μαγείρεμα.

πηγή cantina.protothema.gr