ΕΙΝΑ: Καθυστερήσεις στην πληρωμή των υπερβαλλουσσών εφημεριών- Ζητά να καταβληθούν άμεσα

Καθυστερήσεις στην καταβολή των υπερβαλλουσών εφημεριών καταγγέλλει η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας.

Στην ανακοίνωσή της αναφέρει:

"Μπορεί ο υπουργός να διατυμπανίζει παντού το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών, ωστόσο η πραγματικότητα θέλει ένα αποκρουστικό περιβάλλον για τους ιατρούς. Μετά την περικοπή κατά 30% του μισθού (σε ονομαστικό επίπεδο), την υπερεφημέρευση και τις μετακινήσεις, έρχεται να προστεθεί και η καθυστέρηση καταβολής των υπερβαλλουσών εφημεριών, με τον τελευταίο μήνα που έχει αποζημιωθεί να είναι ο Δεκέμβρης του 2025! Μάλιστα στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο χρωστούνταν και οι υπερβάσεις από τον 9ο/25 που μετά από παρέμβαση της ΕΙΝΑ καταβλήθηκαν στις 27/6/26 (μέχρι τον 12ο). Όσο για τις υπερβάσεις του νόμου 4850/21 (υπερβάσεις παθολόγων, ΜΕΘ, αναισθησιολόγων κ.α) που έχουν να καταβληθούν από τον 9ο/25; Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΠΓΝΠ θα αρχίσουν να καταβάλλονται (μέχρι τον 12ο/25) μετά τον Αύγουστο του 2026 λόγω γραφειοκρατικών ζητημάτων (τροποποίηση προϋπολογισμών)! Έναν χρόνο μετά δηλαδή.

Αυτή είναι η ζοφερή κατάσταση που από τη μία θέλει κακοπληρωμένους και εξουθενωμένους υγειονομικούς και από την άλλη ασθενείς πελάτες τους οποίους θα πρέπει οι ιατροί να τους κοιτούν στην τσέπη αν θέλουν να αυξήσουν το εισόδημά τους! Ακόμα και για τις δεδουλευμένες εφημερίες οι διοικήσεις των νοσοκομείων, της 6ης ΥΠΕ και του υπουργείου επικαλούνται γραφειοκρατικά κωλύματα όταν εν μία νυκτί δίνονται χρήματα σε μεγάλες επιχειρήσεις, χρήματα για πολεμικές δαπάνες! Άλλωστε πρόσφατο είναι και το παράδειγμα απευθείας ανάθεσης σε εταιρεία 500000 ευρώ για επικάλυψη επιφανειών με «αντιμικροβιακό» χαλκό στο ΠΓΝΠ!

Αυτή είναι η πραγματικότητα για τους υγειονομικούς και με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγεί σε άγονες προκηρύξεις, ακριβώς γιατί άγονη είναι η πολιτική εμπορευματοποίησης και υποβάθμισης του ΕΣΥ!

Φτάνει ως εδώ! Να καταβληθούν άμεσα οι χρωστούμενες εφημερίες!

Όλοι στη στάση εργασίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ για τις 14/7 11-3 μμ και στην κινητοποίηση στις 11.30πμ στην αποκεντρωμένη διοίκηση!"