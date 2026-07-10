Τα 4 ζώδια που βάζουν τον εαυτό τους σε απόλυτη προτεραιότητα

Υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται πρώτα τον εαυτό τους και μετά βλέπουν τι περισσεύει για τους άλλους.

Δεν το κάνουν απαραίτητα από κακία· συχνά είναι απλώς ο τρόπος που έχουν μάθει να επιβιώνουν, να διεκδικούν και να αγαπούν.

Ανάμεσά μας, λοιπόν, υπάρχουν κάποια αρκετά εγωκεντρικά ζώδια που τείνουν να βάζουν τα «θέλω» τους πάνω απ’ όλους και τα πάντα και δυσκολεύονται να δουν πέρα από το εγώ τους. Ποια είναι αυτά; Και, κυρίως, πώς μπορούν να βρουν την ισορροπία ανάμεσα στην αυτοεκτίμηση και την ενσυναίσθηση;

Τα πιο εγωκεντρικά ζώδια:

Λέων: Ο βασιλιάς που απαιτεί να είναι πάντα στο προσκήνιο

Αν υπάρχει ένα ζώδιο που λατρεύει να είναι στο επίκεντρο, αυτό είναι ο Λέων. Θέλει θαυμασμό, επιβεβαίωση και χειροκρότημα. Ο Λέων δεν είναι απλώς εγωκεντρικός — είναι φτιαγμένος να πρωταγωνιστεί. Το πρόβλημα ξεκινά όταν ξεχνά πως το φως που ζητά μπορεί να το μοιραστεί, χωρίς να σβήσει κανείς άλλος.

Συμβουλή: Μάθε να ακούς όσο μιλάς. Ο θαυμασμός που λαμβάνεις γίνεται πιο γνήσιος όταν δίνεις και χώρο στους άλλους να λάμψουν.

Κριός: Ο πρέπει να είμαι «πρώτος» σε όλα

Ο Κριός είναι η προσωποποίηση της δράσης και της αυτοπεποίθησης. Θέλει να είναι ο πρώτος, να παίρνει πρωτοβουλίες, να ηγείται. Όμως, αυτό το «πρώτος εγώ» συχνά γίνεται και «μόνο εγώ», ειδικά όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως θέλει. Η ανυπομονησία του και το αίσθημα υπεροχής μπορεί να τον κάνουν να ξεχνά ότι οι σχέσεις (προσωπικές ή επαγγελματικές) χρειάζονται συνεργασία.

Συμβουλή: Κάνε ένα βήμα πίσω πριν πάρεις φόρα. Δεν χρειάζεται να κερδίζεις πάντα, για να αξίζεις πάντα.

Σκορπιός – Ο χειριστής των συναισθημάτων

Ο Σκορπιός είναι βαθύς, παθιασμένος, αλλά και έντονα εσωστρεφής. Θέλει να έχει τον έλεγχο όχι μόνο του εαυτού του, αλλά και των άλλων. Κι εκεί ακριβώς βρίσκεται η παγίδα του: το πάθος του μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε ανάγκη κυριαρχίας. Στην πραγματικότητα, πίσω από αυτή τη στάση κρύβεται φόβος: ο φόβος να πληγωθεί ή να χάσει την εξουσία, που νιώθει ότι του δίνει ασφάλεια.

Συμβουλή: Η πραγματική δύναμη δεν είναι να ελέγχεις, αλλά να εμπιστεύεσαι. Άφησε τους ανθρώπους να δείξουν ότι σε αγαπούν χωρίς να χρειάζεται να τους δοκιμάζεις.

Αιγόκερως: Ο απόλυτα προσανατολισμένος στον στόχο

Ο Αιγόκερως βάζει στόχους και δεν σταματά μέχρι να τους πετύχει. Η αφοσίωσή του είναι αξιοθαύμαστη, αλλά συχνά γίνεται εμμονή. Στην πορεία για την επιτυχία, μπορεί να ξεχάσει τους ανθρώπους που τον στηρίζουν, να θεωρήσει δεδομένες τις σχέσεις του ή να δείχνει ψυχρός όταν στην πραγματικότητα απλώς συγκεντρώνεται.

Συμβουλή: Η επιτυχία έχει περισσότερη αξία όταν τη μοιράζεσαι. Θυμήσου ότι οι σχέσεις είναι κι αυτές «έργα ζωής».

Το «εγώ» χρειάζεται, αρκεί να μη γίνει το μόνο που υπάρχει

Το να αγαπάς τον εαυτό σου δεν είναι αμαρτία, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για να αγαπήσεις και τους άλλους. Όμως, όταν το εγώ γίνεται το φίλτρο μέσα από το οποίο βλέπεις τα πάντα, τότε χάνεις τη σύνδεση με την πραγματικότητα και με τους ανθρώπους γύρω σου.

Αν ανήκεις σε κάποιο από αυτά τα εγωκεντρικά ζώδια (ή αν έχεις τέτοιους/ες φίλους/ες στην παρέα σου), θυμήσου: λίγη ενσυναίσθηση δεν έβλαψε ποτέ κανέναν.

πηγή ladylike.gr