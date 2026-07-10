Συνταγή για σπιτικό γλυκό κεράσι

Στα γλυκά του κουταλιού το φρούτο, πάει χέρι – χέρι με το σιρόπι δεν κρύβεται πίσω από αυτό.

Το κεράσι είναι από τα πιο χαρακτηριστικά και αγαπημένα γλυκά του κουταλιού.

Με τη φυσική του οξύτητα, την ελαφρά γλύκα, την τραγανή υφή του και τα διακριτικά του αρώματα.

Αρώματα δίνει και η βανίλια και το λεμόνι.

Το σερβίρουμε μόνο του, με γιαούρτι ή με παγωτό.

Γλυκό κεράσι

Υλικά:

1 κιλό κεράσια (κατά προτίμηση πετροκέρασα), καθαρισμένα

1 κιλό ζάχαρη

1/2 φλ. νερό

χυμός από 1 λεμόνι

1 βανίλια

Εκτέλεση:

Αρχικά επιλέγουμε σφιχτά, τραγανά κεράσια χωρίς χτυπήματα ή σημάδια.

Αφήνουμε για 1-2 ώρες τα κεράσια σε νερό μαζί με χυμό και φλούδες από 2 λεμόνια.

Στη συνέχεια ξεπλένουμε πολύ καλά τα κεράσια. Αφαιρούμε προσεκτικά τα κοτσάνια και τα κουκούτσια, με το ειδικό εργαλείο, φροντίζοντας να συλλέξουμε τους φυσικούς χυμούς που θα βγουν κατά τη διαδικασία.

Ξεπλένουμε τα κουκούτσια με μισό φλυτζάνι νερό και κρατάμε το αρωματισμένο υγρό για το βράσιμο.

Σε κατσαρόλα με χοντρό πάτο στρώνουμε εναλλάξ τα κεράσια και τη ζάχαρη,δημιουργώντας διαδοχικές στρώσεις.

Σκεπάζουμε και αφήνουμε το μείγμα να ξεκουραστεί όλη τη νύχτα, ώστε οι καρποί να απελευθερώσουν τα αρώματα και τους χυμούς τους και να δημιουργηθεί φυσικά το πρώτο σιρόπι.

Την επόμενη ημέρα προσθέτουμε το νερό που έχουμε κρατήσει από τα κουκούτσια και μεταφέρουμε την κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά. Μόλις το μείγμα αρχίσει να κοχλάζει, αφαιρούμε προσεκτικά τους αφρούς που σχηματίζονται στην επιφάνεια και συνεχίζουμε το βράσιμο σε πιο ήπια έντασημέχρι το σιρόπι να αποκτήσει σώμα.

Αποσύρουμε από τη φωτιά και αφήνουμε το γλυκό να κρυώσει εντελώς, καλυμμένο μόνο με καθαρή πετσέτα ώστε να αναπνέει. Η ξεκούραση αυτή επιτρέπει στους καρπούς να απορροφήσουν μέρος του σιροπιού και να διατηρήσουν τη σφριγηλότητά τους.

Την επόμενη ημέρα επαναφέρουμε το γλυκό στη φωτιά και συνεχίζουμε το βράσιμο μέχρι να αποκτήσει το επιθυμητό δέσιμο. Προς το τέλος προσθέτουμε τη βανίλια και τον χυμό λεμονιού, που ενισχύουν τα αρώματα του φρούτου και χαρίζουν ισορροπία στη γλύκα.

Αφού αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά, την περιστρέφουμε απαλά με κυκλικές κινήσεις. Με αυτόν τον τρόπο οι καρποί σκεπάζονται καλύτερα από το σιρόπι.

Αφήνουμε το γλυκό να κρυώσει πλήρως και το μεταφέρουμε σε αποστειρωμένα γυάλινα βάζα.

πηγή newsit.gr