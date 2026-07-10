Δυτική Αχαΐα: 60 ετών ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός σε ρέμα

Ταυτοποιήθηκε
Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα στηο Πετροχώρι, στη Δυτική Αχαΐα, το βράδυ της Τρίτης.
Σύμφωνα με πληροφορίες η σορός ανήκει σε άνδρα 60 ετών κάτοικο Κάτω Αχαΐας. H σορός ήταν σε κατάσταση προχωρημένης σήψης και την εντόπισε γυναίκα. Μόλις αντιλήφθηκε το μακάβριο εύρημα, ειδοποίησε αμέσως τις αρμόδιες αρχές.
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