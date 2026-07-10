Τι συνέβη στον Ασπρόπυργο - Το βυτιοφόρο με το προπάνιο και η σπίθα από το τσιγάρο

Ένα βυτιοφόρο φορτωμένο με 1,5-2 τόνους προπανίου προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη στο συνεργείο βαρέων οχημάτων του Ασπροπύργου, με απολογισμό 14 τραυματίες εκ των οποίων τέσσερις σοβαρά. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία κατηγορούμενος, μεταξύ άλλων, για εμπρησμό και έκρηξη.

Οι δύο υπάλληλοι του συνεργείου νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στο Θριάσιο νοσοκομείο. Ακόμη δύο άτομα, εργαζόμενοι σε παρακείμενες επιχειρήσεις, νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας των νοσοκομείων Αττικό και ΚΑΤ.

Τα γεγονότα άρχισαν να εκτυλίσσονται λίγο πριν από τις 8 χθες το πρωί στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου, όπου έχει την έδρα του συνεργείο που επισκευάζει αναρτήσεις βαρέων οχημάτων. Στον χώρο βρίσκονταν οι δύο εργαζόμενοι της επιχείρησης, υπήκοοι Ρουμανίας. Πληροφορίες από την Πυροσβεστική αναφέρουν ότι πραγματοποιούσαν θερμές εργασίες, πιθανότατα οξυγονοκόλληση, όταν ο ένας απ’ αυτούς άναψε τσιγάρο. Εκτιμάται ότι κάποια από τις φιάλες ασετιλίνης που χρησιμοποιούνται για την οξυγονοκόλληση είχε διαρροή, με αποτέλεσμα να σημειωθεί έκρηξη. Οι δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο ένας απ’ αυτούς πριν χάσει τις αισθήσεις του πρόλαβε να πει στο πλήρωμα του πρώτου πυροσβεστικού που έσπευσε στο σημείο ότι «άναψα τσιγάρο και έγινε η έκρηξη», σύμφωνα με την kathimerini.gr. Η πρώτη έκρηξη και η φωτιά που ακολούθησε έγιναν αντιληπτές από τους εργαζομένους παρακείμενων επιχειρήσεων που κινήθηκαν προς τον χώρο του συνεργείου για να διαπιστώσουν τι ακριβώς είχε συμβεί. Τη στιγμή εκείνη η φωτιά που μαινόταν επεκτάθηκε σε βυτιοφόρο που μετέφερε προπάνιο, με αποτέλεσμα να προκληθεί δεύτερη και πιο ισχυρή έκρηξη. Από το ωστικό κύμα τραυματίστηκαν τουλάχιστον δώδεκα άτομα, εκ των οποίων δύο σοβαρά. «Ακούσαμε ένα μπαμ και πήγαμε να δούμε τι ακριβώς είχε συμβεί», δήλωσε στα στελέχη της Πυροσβεστικής η ιδιοκτήτρια παρακείμενης επιχείρησης logistics.

Ο σύζυγός της υπέστη σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο ΚΑΤ. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε ακόμη τρεις επιχειρήσεις, με την Πυροσβεστική να καταφέρνει να τη θέσει υπό έλεγχο μερικές ώρες αργότερα. Τις απογευματινές ώρες στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προσήχθη ο ιδιοκτήτης του συνεργείου, που απουσίαζε από την επιχείρηση τη στιγμή της έκρηξης. Εις βάρος του, όπως και εις βάρος του ιδιοκτήτη του βυτιοφόρου με το προπάνιο, που επίσης προσήχθη, σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της πρόκλησης πυρκαγιάς και της έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, η οποία αναμένεται να διαβιβαστεί στον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικών διώξεων με την αυτόφωρη διαδικασία. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, «το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση φλόγας μέσω συστήματος φιαλών οξυγόνου – ασετιλίνης και η οποία επεκτάθηκε σε βυτιοφόρο όχημα με προπάνιο που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης».

Τις επόμενες ημέρες θα ελεγχθεί εάν η επιχείρηση διαθέτει σχετική άδεια λειτουργίας (σ.σ. ο ιδιοκτήτης δήλωσε ότι διαθέτει), καθώς και αν οι δύο βαριά τραυματίες υπάλληλοι απασχολούνταν νόμιμα. Σχετικά με την παρουσία του φορτωμένου με προπάνιο βυτιοφόρου στον χώρο του συνεργείου, τα στελέχη του ανακριτικού της Πυροσβεστικής σχολιάζουν ότι «αυτό είναι παράτυπο με δεδομένο ότι στον χώρο εκτελούνταν θερμές εργασίες με τη χρήση γυμνής φλόγας». Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, πιθανόν υπό τη νομική ομπρέλα της διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης.