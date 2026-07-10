Ζάκυνθος: Aπομακρύνθηκε το F-16 από τον αεροδιάδρομο- Είχε κάνει αναγκαστική προσγείωση

Μετά από μια συντονισμένη επιχείρηση της Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία διήρκεσε περίπου 4,5 ώρες, απομακρύνθηκε το μαχητικό αεροσκάφος F-16 που είχε πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση λόγω μηχανικής βλάβης.

Σημειώνεται ότι ο πιλότος είχε προλάβει να εγκαταλείψει έγκαιρα το αεροσκάφος πριν αυτό τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία έσβησε άμεσα την πυρκαγιά με τη χρήση ειδικού αφρού. Στην επιχείρηση συνέδραμαν η Fraport, η Πολιτική Προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, καθώς και όλοι οι συναρμόδιοι φορείς.

Πώς στήθηκε η επιχείρηση απομάκρυνσης

Γύρω στις 19:30, στο σημείο έφτασε ειδικό κλιμάκιο της Πολεμικής Αεροπορίας. Αφού εξετάστηκε ο τρόπος απομάκρυνσης του μαχητικού και ελέγχθηκαν τα καύσιμά του, το F-16 δέθηκε με ειδικούς ιμάντες. Στη συνέχεια, γερανοφόρο όχημα το ανασήκωσε προσεκτικά από το έδαφος, προκειμένου να τοποθετηθεί σε φορτηγό μεγάλης χωρητικότητας.

Από τη στιγμή που το αεροσκάφος σηκώθηκε στον αέρα από τον γερανό (στις 22:02) μέχρι και την τελική απομάκρυνσή του λίγο πριν από τις 23:00, απαιτήθηκαν εξαιρετικά λεπτοί χειρισμοί από το κλιμάκιο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Το F-16 μεταφέρθηκε εκτός του αεροδιαδρόμου, στον χώρο του παλιού αεροδρομίου. Εκεί αναμένεται να αποσυναρμολογηθεί εντός της αυριανής ημέρας , ώστε στη συνέχεια να μεταφερθεί με πλοίο της γραμμής.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το Αεροδρόμιο, έχει επαναλειτουργήσει ο αεροδιάδρομος και σταδιακά αναμένεται να εξομαλυνθεί η κατάσταση.