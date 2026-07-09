Τσίπρας: Η εντιμότητα ζητούμενο των πολιτών- Η διαφθορά είναι αόρατος φόρος

Η εντιμότητα στην πολιτική και τη δημόσια ζωή βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα, στην εκδήλωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) στο Περιστέρι, με τίτλο «Τώρα Μιλάμε».

Ο επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ. υποστήριξε ότι η εντιμότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση τόσο για τη λειτουργία της δημοκρατίας όσο και της οικονομίας, ενώ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αναφερόμενος στις επιθέσεις που, όπως είπε, δέχεται από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, σημείωσε ότι η πολιτική αντιπαράθεση χαρακτηρίζεται από έντονη πόλωση και τοξικότητα. Όπως ανέφερε, «είναι τερατώδη αυτά που συμβαίνουν: Τρομακτικές ανισότητες, διαφθορά και την τοξικότητα και την πόλωση στην οποία προσπαθούν να βυθίσουν την πολιτική αντιπαράθεση», ενώ απέδωσε την κατάσταση αυτή στο γεγονός ότι «υπάρχει αντίπαλος» και «γιατί υπάρχει κίνδυνος να χάσουν την εξουσία».

Ο πρώην πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν προτίθεται να κινηθεί νομικά κατά του Άδωνι Γεωργιάδη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όχι μήνυση δεν θα κάνω. Λουλούδια θα του στείλω την επόμενη φορά. Κάθε φορά που μας υβρίζει ανεβαίνουμε μια μονάδα στις δημοσκοπήσεις». Παράλληλα έκανε λόγο για «Αδωνισμό», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «μία πολιτική φιλοσοφία που έχει ενορχηστρώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης». Πρόσθεσε ακόμη ότι ο υπουργός Υγείας «δεν είναι μόνος του. Είναι 7 χρόνια υπουργός», ενώ ανέφερε πως «Κυριάκος Μητσοτακης = Άδωνις Γεωργιάδης και Άδωνις Γεωργιάδης = Κυριάκος Μητσοτακης».

Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι «η χώρα δικαιούται να φύγει από αυτή την τοξικότητα και αυτόν τον αμοραλισμό. Δεν θα ακολουθήσουμε στον δρόμο του διχασμού και της πόλωσης. Θα μιλάμε για τα προβλήματα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην έννοια της εντιμότητας στην πολιτική ζωή, επισημαίνοντας ότι «οι πολίτες δεν ζητούν θαυματα: Δικαιοσύνη, Αξιοπρέπεια, Προοπτική». Πρόσθεσε ότι «το αίτημα της εντιμότητας δεν το έφερε η ΕΛ.Α.Σ το έκανε κεντρικό η κυβέρνηση της Ν.Δ τα 7 χρόνια που πέρασαν και μας κυβερνά». Παρομοίασε, μάλιστα, το αίτημα αυτό με αντίστοιχα ιστορικά αιτήματα προηγούμενων περιόδων, λέγοντας ότι «όπως την περίοδο της κατοχής αναζητούσαν ελευθερία, έτσι όπως στην χούντα ζητούσαν δημοκρατία τώρα ζητούν εντιμότητα». Επισήμανε ακόμη ότι η εντιμότητα «δεν είναι μόνο θέμα ηθικής τάξης. Η διαφθορά καταλύει την εμπιστοσύνη και χωρίς εμπιστοσύνη καμία κοινωνία δεν μπορεί να λειτουργήσει», ενώ πρόσθεσε πως «Η διαφθορά έχει κόστος: Ο αόρατος φόρος που πληρώνουν οι πολίτες».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη διοίκηση της ΔΕΗ, ασκώντας κριτική για τις αμοιβές των στελεχών της. Όπως είπε, η διοίκηση διαβεβαίωνε επενδυτές ότι οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος θα παραμείνουν υψηλές στην Ελλάδα και στη συνέχεια «αυτοί οι τύποι αποφάσισαν να κάνουν ένα δωράκι στον εαυτό τους και μοίρασαν στα στελέχη 20 εκατομμύρια ευρώ». Υποστήριξε επίσης ότι οι αμοιβές των στελεχών αυξήθηκαν «από τα 290.000 στα 2.500.000 ευρώ το χρόνο» σε σχέση με την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στον ρόλο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, σημειώνοντας ότι, πέρα από την αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών, «είμαστε εδώ ως σημείο ισορροπίας για το πολιτικό σύστημα», καθώς, όπως είπε, «δεν μπορεί να λειτουργήσει δίχως δύο πόλους». Υποστήριξε ακόμη ότι «η αλαζονεία του κ.Μητσοτάκη οφείλεται και σε αυτό το κενό», ενώ πρόσθεσε πως πλέον υπάρχει «η δύναμη που θα μπορεί να κοιτάξει στα μάτια και να νικήσει μια κυβέρνηση που είναι αλαζονική, διεφθαρμένη και έχει δημιουργήσει περισσότερες ανισότητες από όσες το κοινωνικό σώμα μπορεί να αντέξει».