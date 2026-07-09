Ένταση με Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Κάλεσε το «100» και ζήτησε τη σύλληψη βουλευτών

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στη Βουλή, όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κάλεσε το «100» και ζήτησε τη σύλληψη των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι διαπράττουν το αδίκημα της απόπειρας εκβίασης σε βαθμό κακουργήματος.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της επιτροπής Δεοντολογίας, η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι οι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας συμπράττουν με τη βουλευτή της ΝΔ, Μαρία Συρεγγέλα, η οποία έχει καταθέσει σε βάρος της αγωγή αποζημίωσης ύψους 300.000 ευρώ για προσβολή της προσωπικότητάς της.

«Πρέπει να επιληφθεί η αστυνομική αρχή για το αυτόφωρο κακούργημα που διαπράττουν οι βουλευτές της ΝΔ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ένταση οδήγησε τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης, Γιώργο Γεωργαντά, να διακόψει προσωρινά τις εργασίες της Ολομέλειας για λίγα λεπτά, προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση.

Το κλίμα παρέμεινε ηλεκτρισμένο και εκτός της αίθουσας, καθώς η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε έντονη αντιπαράθεση με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ, Νίκο Καραθανασόπουλο, στον διάδρομο της Βουλής, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το επεισόδιο.