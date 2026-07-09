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Ηλεία: Νεκρός 86χρονος λουόμενος στα Λεχαινά

Ηλεία: Νεκρός 86χρονος λουόμενος στα Λεχαινά

Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία Αγίου Παντελεήμονα

Τραγική κατάληξη είχε η θαλάσσια εξόρμηση ενός 86χρονου, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία Αγίου Παντελεήμονα στα Λεχαινά Ηλείας, τις πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Βάρδας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Το Λιμεναρχείο Κυλλήνης, το οποίο διενεργεί την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού, διέταξε τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Λεχαινά Πνιγμός
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