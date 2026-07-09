Λαμπερή Τελετή Λήξης για τον Ολυμπιονίκη Πατρών στο κατάμεστο «Δ. Τόφαλος»- ΦΩΤΟ

Μια μοναδική γιορτή του αθλητισμού και της γυμναστικής πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28 Ιουνίου, με την επίσημη Τελετή Λήξης της αγωνιστικής χρονιάς του Αθλητικού Συλλόγου «Ολυμπιονίκης Πατρών».

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο κλειστό γήπεδο «Δημήτρης Τόφαλος» και εξελίχθηκε σε δύο μέρη (στις 11:00 το πρωί και στις 7:00 το απόγευμα), προκειμένου να ανταποκριθεί στη συγκλονιστική προσέλευση του κοινού.

Σε ένα κυριολεκτικά κατάμεστο γήπεδο, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα πλούσιο και εντυπωσιακό θέαμα.

Οι Πρωταγωνιστές της Βραδιάς

Το χειροκρότημα του κοινού απέσπασαν δίκαια:

Η αγωνιστική ομάδα ενόργανης γυμναστικής, που παρουσίασε προγράμματα υψηλής τεχνικής.

Οι 3 ομάδες αγωνιστικής γενικής γυμναστικής, οι οποίες επέστρεψαν πρόσφατα από την Αθήνα έχοντας στις αποσκευές τους ένα χρυσό και δύο ασημένια μετάλλια.

Το πλήθος των μικρών αθλητών και αθλητριών του συλλόγου, που με τον αυθορμητισμό, τη χάρη και το ταλέντο τους συγκίνησαν και ενθουσίασαν τους πάντες.

Υψηλές Παρουσίες και Δηλώσεις

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του μια ιστορική προσωπικότητα του αθλήματος, ο κ. Δημήτρης Δημητρόπουλος, ιδρυτής της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας (ΕΓΟ), δίνοντας ακόμα μεγαλύτερο κύρος στη γιορτή του συλλόγου.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, ο πρόεδρος του «Ολυμπιονίκη Πατρών», Βασίλης Ντούκας, φανερά συγκινημένος, δήλωσε:

«Η θερμή αποδοχή και η αγάπη του κόσμου μάς γεμίζουν με τεράστια ευθύνη, αλλά και με τη δύναμη να συνεχίσουμε το έργο μας. Στόχος μας είναι να πάμε τη γυμναστική ακόμα πιο ψηλά, στηρίζοντας τα παιδιά μας και τον αθλητισμό της πόλης μας».