ΣΥΡΙΖΑ: Ανατροπές και νέος κύκλος εξελίξεων μετά την αποχώρηση Φάμελλου

Την παραίτησή του από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε το απόγευμα της Πέμπτης (9/7) ο Σωκράτης Φάμελλος, δρομολογώντας τις εσωκομματικές διαδικασίες για την επόμενη ημέρα του κόμματος.

Μετά την εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με πληροφορίες, η προγραμματισμένη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που είχε οριστεί για το Σάββατο δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί. Αντί αυτής, εξετάζεται η σύγκληση της Πολιτικής Γραμματείας μέσα στην επόμενη εβδομάδα, με αντικείμενο τον καθορισμό των επόμενων οργανωτικών και πολιτικών κινήσεων.

Παράλληλα, υπάρχουν εισηγήσεις η συνεδρίαση να επισπευσθεί και να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (10/7).

Σε εκκρεμότητα παραμένει και το ζήτημα της προεδρίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς έως τώρα δεν έχει αποσταλεί επιστολή παραίτησης του Σωκράτη Φάμελλου προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Βάσει του καταστατικού του κόμματος, η παραίτηση του προέδρου ενεργοποιεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την εκλογή νέας ηγεσίας από τη βάση των μελών. Οι σχετικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν από τα αρμόδια κομματικά όργανα τις επόμενες ημέρες.

Παραίτηση από την Προεδρία, όχι από τη Βουλή

Σε δήλωσή του, ο κ. Φάμελλος σημείωσε πως δεν παραιτείται όμως ούτε από βουλευτής, ούτε από μέλος του κόμματος. “Παραιτούμαι από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν παραιτούμαι από τη Βουλή. Δεν παραιτούμαι από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Τιμώ τη λαϊκή εντολή, πιστεύω στην Αριστερά και στην πολιτική δράση. Η παραίτησή μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα, προς όλες τις κατευθύνσεις“.

“Ο ΣΥΡΙΖΑ και όλη η Αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει η Δεξιά, για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Και εδώ, όλοι και όλες οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους“, συμπλήρωσε.

Ο κ. Φάμελλος ανέφερε πως “η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα και η δημιουργία της ΕΛΑΣ αποτέλεσε μία σημαντική αλλαγή στον προοδευτικό χώρο. Από την πρώτη στιγμή μιλήσαμε για ανάγκη σύγκλισης και ενότητας, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο αντιπαράθεσης”.

“Με την απόφαση της Κεντρικής μας Επιτροπής στις 6 Ιουνίου κάναμε ένα θαρραλέο βήμα, που εκφράζει τα μέλη και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Να στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία και να εργαστούμε για μία ευρεία προοδευτική σύγκλιση, ώστε να πέσει η Δεξιά και να βρουν συνέχεια οι ιδέες και οι αξίες της Αριστεράς”.