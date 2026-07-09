«Σάρωσαν» 10 σπίτια σε Αχαΐα και Ηλεία- 5 συλλήψεις για ναρκωτικά και όπλα

Ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αχαΐας και της Ηλείας οδήγησε στη σύλληψη πέντε ατόμων, μεταξύ των οποίων και ένας οπλίτης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε δέκα κατοικίες κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, όπλα, μαχαίρια, φυσίγγια, γκλοπ, σιδερογροθιά, σπρέι πιπεριού και δεκάδες κροτίδες, ενώ η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργείται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας για τη διερεύνηση σοβαρών αδικημάτων.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Στο πλαίσιο εισαγγελικής παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αχαΐας,

διενεργείται προκαταρκτική εξέταση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και

Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών για τη διακρίβωση τέλεσης σοβαρών

αδικημάτων.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής οργανώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης

και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών σήμερα το πρωί ευρείας κλίμακας,

αστυνομική επιχείρηση, σε περιοχές της Αχαΐας και της Ηλείας, με τη

συμμετοχή αστυνομικών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αχαΐας και Ηλείας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διενεργήθηκαν ταυτόχρονες έρευνες σε

-10- οικίες σε Αχαΐα και Ηλεία, όπου εντοπίστηκαν και προσήχθησαν

συνολικά έξι άτομα.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, σχηματίστηκαν πέντε αυτοτελείς

δικογραφίες για παραβάσεις των νομοθεσιών περί όπλων, περί ναρκωτικών,

περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, δυνάμει των οποίων συνελήφθησαν

πέντε ημεδαποί (4 άνδρες και 1 γυναίκα), ανάμεσα στους οποίους είναι και

οπλίτης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Συγκεκριμένα, κατά τις κατ' οίκον έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα

εξής:

• 31 γραμμάρια κοκαΐνης,

• 4,3 γραμμάρια κάνναβης,

• 1 αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης και 1 τρίφτης ναρκωτικών ουσιών,

• 1 κυνηγετικό όπλο τύπου καραμπίνα,

• 4 γκλοπ (3 από καουτσούκ και 1 μεταλλική πτυσσόμενη ράβδος),

• 3 μαχαίρια (1 αναδιπλούμενο, 1 τύπου «πεταλούδα» και ένας σουγιάς),

• 1 μεταλλική σιδερογροθιά,

• 1 σπρέι πιπεριού,

• 19 κυνηγετικά φυσίγγια και 3 φυσίγγια πυροβόλου όπλου (το ένα εκ των

οποίων 9mm),

• 54 κροτίδες ισχυρού κρότου.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις κατά τόπο αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.