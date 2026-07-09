Η Κατερίνα Λιόλιου αποκάλυψε το νέο της τραγούδι και έγινε viral στα social media

Η Κατερίνα Λιόλιου είναι μία από τις πιο αγαπημένες τραγουδίστριες της νέας γενιάς και έχει αποκτήσει αμέτρητους φανατικούς θαυμαστές, ενώ τα τραγούδια της καταφέρνουν και γίνονται μεγάλες επιτυχίες.

Η γνωστή τραγουδίστρια κατά τη διάρκεια της περιοδείας της, με τίτλο «Λογαριασμός Summer Tour», το βράδυ της Τετάρτης (08.07.2026) έδωσε συναυλία στην Καστοριά. Εκεί η Κατερίνα Λιόλιου αποκάλυψε το νέο της τραγούδι.

Η δημοφιλής ερμηνεύτρια είπε το νέο της τραγούδι με τίτλο «Την προσοχή σας παρακαλώ» μπροστά σε περισσότερους από 5.000 θεατές που ήταν εκεί.

«Την προσοχή σας παρακαλώ», είπε από μικροφώνου η Κατερίνα Λιόλιου και άρχισε να τραγουδάει το νέο της κομμάτι, σε μουσική του Γιάννη Φακίνου και στίχους του Θοδωρή Μάκρα, το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει προσεχώς από την Panik Platinum.

Το εν λόγω απόσπασμα έγινε viral στα social media, τα οποία γέμισαν με βίντεο από το τραγούδι και το «Την προσοχή σας παρακαλώ».

Σημειώνεται ότι αυτή ήταν και η πρώτη μουσική «γεύση» από το νέο album που ετοιμάζει η Κατερίνα Λιόλιου, μετά τα πολυπλατινένια «1994» και «Το δικό μου DNA».

Παράλληλα με τη μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία της, όπου σε κάθε σταθμό γίνεται το αδιαχώρητο, η Κατερίνα Λιόλιου συνεχίζει τις εμφανίσεις της στο «Romeo» κάθε Παρασκευή και Σάββατο έως και τις 25 Ιουλίου.