Δημοσκόπηση: Ένας στους δύο θέλει εκλογές το 2026

Τη διενέργεια εθνικών εκλογών μέσα στο 2026 επιθυμεί περίπου ένας στους δύο πολίτες, σύμφωνα με τα ευρήματα δημοσκόπησης της Pulse για τον ΣΚΑΪ.

Οι σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία στην κοινή γνώμη. Το 56% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι ανησυχεί «πολύ» ή «αρκετά» για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, ενώ το 22% εκφράζει μέτρια ανησυχία. Αντίθετα, το 17% δηλώνει ότι ανησυχεί «λίγο» ή «καθόλου».

Ακρίβεια

Η ακρίβεια παραμένει το κυρίαρχο πρόβλημα για τους πολίτες. Το 89% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι αποτελεί είτε το σημαντικότερο ζήτημα (46%) είτε ένα από τα σημαντικά (43%), με μόλις το 6% να την αξιολογεί ως μέτριας ή μικρής σημασίας.

Χρόνος εκλογών

Σχεδόν οι μισοί πολίτες (46%) επιθυμούν οι επόμενες εθνικές εκλογές να διεξαχθούν μέσα στο 2026. Το 33% προτιμά να στηθούν κάλπες το 2027, ενώ το 16% δηλώνει ότι δεν έχει ιδιαίτερη προτίμηση.

Οι προτιμήσεις για την επόμενη κυβέρνηση

Προβάδισμα καταγράφει η προτίμηση για αυτοδύναμη κυβέρνηση. Το 45% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα προτιμούσε αυτοδυναμία, έναντι 38% που επιλέγει κυβέρνηση συνεργασίας. Το 11% απαντά ότι δεν έχει διαφορά, ενώ το 6% δεν εκφράζει γνώμη.

«Κόμμα Σαμαρά»

Σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, το 79% δηλώνει ότι μάλλον ή σίγουρα δεν θα το ψήφιζε, ενώ θετικά απαντά το 13% (5% «σίγουρα ναι» και 8% «μάλλον ναι»).

Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26%, διατηρώντας σημαντικό προβάδισμα έναντι της ΕΛΑΣ, που ακολουθεί με 15%. Τρίτο είναι το ΠΑΣΟΚ με 10%, ενώ έπονται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία (7,5%), η Ελληνική Λύση (7%) και το ΚΚΕ (6%). Οι αναποφάσιστοι και η λεγόμενη γκρίζα ζώνη ανέρχονται στο 11%.

Με κατανομή αναποφάσιστων

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, μετά την κατανομή των αναποφάσιστων, η Νέα Δημοκρατία φθάνει στο 30%, διατηρώντας διαφορά 13 μονάδων από την ΕΛΑΣ (17%). Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,5%, η Ελληνική Λύση με 8% και το ΚΚΕ με 7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5%, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται κάτω από το 5%.