Πάτρα: «Φωτιά» στην αμόλυβδη- Έως και 12 λεπτά πάνω μέσα σε λίγες ημέρες- ΦΩΤΟ

Νέα άνοδο καταγράφουν τις τελευταίες ημέρες οι τιμές των καυσίμων, με τις αυξήσεις να έχουν ήδη περάσει στην αντλία και στην αγορά της Πάτρας.

Η αμόλυβδη βενζίνη έχει ενισχυθεί κατά 10 έως 12 λεπτά το λίτρο, εξέλιξη που αποδίδεται στις διεθνείς αναταράξεις και την αβεβαιότητα που προκάλεσαν οι πρόσφατες κινήσεις και δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στις αγορές.

Για τους οδηγούς, η επιβάρυνση είναι πλέον αισθητή, καθώς μια πλήρωση 10 λίτρων κοστίζει περισσότερο από ένα ευρώ σε σχέση με λίγες ημέρες πριν. Οι πρατηριούχοι εκφράζουν ανησυχία για περαιτέρω ανατιμήσεις, εφόσον συνεχιστεί η ανοδική πορεία των διεθνών τιμών.