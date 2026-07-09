Αχιλλέας Ζέρβας από το Ριφιφί: Ήμουν το «παιδί της φάπας», θέλω να γίνω ο πρώτος ηθοποιός στην Ελλάδα με τραυλισμό που κάνει καριέρα

Ένιωθα πάντα μόνος μου, μετά τη σειρά μου έστελναν ότι τους έσωσα από την κατάθλιψη, εξομολογήθηκε

Από το «παιδί της φάπας» ο Αχιλλέας Ζέρβας βρέθηκε στο «Ριφιφί» και όπως εξομολογήθηκε θέλει να γίνει ο πρώτος ηθοποιός στην Ελλάδα με τραυλισμό που κάνει καριέρα. Ο νεαρός ηθοποιός, ο οποίος υποδύθηκε τον Θέμη που εργαζόταν ως σερβιτόρος στο ζαχαροπλαστείο της σειράς, έδωσε συνέντευξη στο pod.gr και εξομολογήθηκε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε από μικρό παιδί λόγω του τραυλισμού, σημειώνοντας πως πλέον αισθάνεται περήφανος για τον εαυτό του και όσα έχει καταφέρει. Όπως ανέφερε ο Αχιλλέας Ζέρβας, συγκινείται κάθε φορά που βλέπει αποσπάσματα από τον ρόλο του και ελπίζει πως ο πατέρας του που έχει φύγει από τη ζωή, είναι το ίδιο περήφανος για εκείνον: «Ο πατέρας μου αυτό που έχω καταφέρει πιστεύω ότι το βλέπει από εκεί πάνω που είναι. Απίθανο για εμένα είναι να μπορέσω να γίνω ο πρώτος ηθοποιός στην Ελλάδα με τραυλισμό που κάνει καριέρα. Βλέπω καμιά φορά βίντεο από φεστιβάλ από την πρεμιέρα και κλαίω μόνος μου», είπε.

<blockquote class="tiktok-embed" cite="https://www.tiktok.com/@pod.gr/video/7660117403719765270" data-video-id="7660117403719765270" style="max-width: 605px;min-width: 325px;" > <section> <a target="_blank" title="@pod.gr" href="https://www.tiktok.com/@pod.gr?refer=embed">@pod.gr</a> Αχιλλέας Ζέρβας: «Ξεκίνησα από το παιδί της φάπας. Από το περιθώριο. Από τη μοναξιά» «Το μόνο που με νοιάζει είναι να δείξω στο κόσμο πώς ό,τι πρόβλημα και να υπάρχει μπορεί να καταφέρει» «Τι φάση» με τον Αχιλλέας Ζέρβας <a title="pod" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/pod?refer=embed">#pod</a> <a title="new" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/new?refer=embed">#new</a> <a title="ριφιφι" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B9%CF%86%CE%B9?refer=embed">#ΡΙΦΙΦΙ</a> <a title="τσαφουλιας" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CF%82?refer=embed">#τσαφουλιας</a> <a title="bullyingawareness" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/bullyingawareness?refer=embed">#BullyingAwareness</a> <a title="inclusion" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/inclusion?refer=embed">#Inclusion</a> <a title="acceptance" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/acceptance?refer=embed">#Acceptance</a> <a title="mentalhealth" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/mentalhealth?refer=embed">#MentalHealth</a> <a title="representationmatters" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/representationmatters?refer=embed">#RepresentationMatters</a> <a title="εμπνευση" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BD%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7?refer=embed">#Εμπνευση</a> <a title="ιστορίεςζωής" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82%CE%B6%CF%89%CE%AE%CF%82?refer=embed">#ΙστορίεςΖωής</a> <a title="δύναμη" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/%CE%B4%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B7?refer=embed">#Δύναμη</a> <a title="αποδοχή" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%AE?refer=embed">#Αποδοχή</a> <a title="σεβασμός" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/%CF%83%CE%B5%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82?refer=embed">#Σεβασμός</a> <a title="ανθρώπινεςιστορίες" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CF%82%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82?refer=embed">#ΑνθρώπινεςΙστορίες</a> <a title="ελλάδα" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1?refer=embed">#Ελλάδα</a> <a title="interview" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/interview?refer=embed">#Interview</a> <a title="fyp" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/fyp?refer=embed">#fyp</a> <a target="_blank" title=" πρωτότυπος ήχος - pod" href="https://www.tiktok.com/music/πρωτότυπος-ήχος-pod-7660117443725019926?refer=embed"> πρωτότυπος ήχος - pod</a> </section> </blockquote> <script async src="https://www.tiktok.com/embed.js"></script>