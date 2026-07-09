Αχιλλέας Ζέρβας από το Ριφιφί: Ήμουν το «παιδί της φάπας», θέλω να γίνω ο πρώτος ηθοποιός στην Ελλάδα με τραυλισμό που κάνει καριέρα

Ένιωθα πάντα μόνος μου, μετά τη σειρά μου έστελναν ότι τους έσωσα από την κατάθλιψη, εξομολογήθηκε
Από το «παιδί της φάπας» ο Αχιλλέας Ζέρβας βρέθηκε στο «Ριφιφί» και όπως εξομολογήθηκε θέλει να γίνει ο πρώτος ηθοποιός στην Ελλάδα με τραυλισμό που κάνει καριέρα.
Ο νεαρός ηθοποιός, ο οποίος υποδύθηκε τον Θέμη που εργαζόταν ως σερβιτόρος στο ζαχαροπλαστείο της σειράς, έδωσε συνέντευξη στο pod.gr και εξομολογήθηκε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε από μικρό παιδί λόγω του τραυλισμού, σημειώνοντας πως πλέον αισθάνεται περήφανος για τον εαυτό του και όσα έχει καταφέρει.
Όπως ανέφερε ο Αχιλλέας Ζέρβας, συγκινείται κάθε φορά που βλέπει αποσπάσματα από τον ρόλο του και ελπίζει πως ο πατέρας του που έχει φύγει από τη ζωή, είναι το ίδιο περήφανος για εκείνον: «Ο πατέρας μου αυτό που έχω καταφέρει πιστεύω ότι το βλέπει από εκεί πάνω που είναι. Απίθανο για εμένα είναι να μπορέσω να γίνω ο πρώτος ηθοποιός στην Ελλάδα με τραυλισμό που κάνει καριέρα. Βλέπω καμιά φορά βίντεο από φεστιβάλ από την πρεμιέρα και κλαίω μόνος μου», είπε.
Στόχος του είναι να δείξει πως μπορεί να τα καταφέρει ο καθένας, παρά τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει: «Αυτό είναι το μόνο κομμάτι που με νοιάζει. Να καταφέρω να δείξω στον κόσμο πως ό,τι πρόβλημα και να υπάρχει, μπορούμε να τα καταφέρουμε», ανέφερε.
Ο Αχιλλέας Ζέρβας εξήγησε πως από παιδί αντιμετώπισε πολύ άσχημες συμπεριφορές λόγω του τραυλισμού: «Ξεκίνησα από πολύ χαμηλά. Ξεκίνησα από το "παιδί της φάπας" να το πω. Ήμουν πάντα το παιδί στο περιθώριο, με το μπούλινγκ που έχω φάει το οποίο ήταν πάρα πολύ και έντονο. Ένιωθα πάντα μόνος μου. Μοναξιά φουλ. Δεν είχα φίλους ποτέ», επισήμανε.
Από τη στιγμή που μπήκε στο «Ριφιφί», όμως, όλα άλλαξαν, παρόλο που αρχικά πίστευε ότι δεν θα τα καταφέρει: «Εκεί ένιωσα ότι μπήκα όντως στη σειρά, όταν μπήκα πρώτη φορά στο γύρισμα. Ένιωσα μία αμηχανία, έτρεμα, είχα ιδρώσει. Δεν ήξερα πώς να αντιδράσω. Ήθελα να φύγω κατευθείαν και να πάω σπίτι μου. Έλεγα "τώρα πού θα βγω, πώς θα το πάρει ο κόσμος, θα κράξουν όλοι τώρα μπροστά στην τηλεόραση, θα φας τα μούτρα σου". Αλλά μάλλον κάτι έκανα πολύ καλά», είπε.
Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν πολύ μεγάλη και θετική και παρακολουθώντας τον στο σίριαλ, πολλοί ήταν εκείνοι που του έστελναν μηνύματα και τον αποθέωναν, κάνοντάς τον να αισθάνεται σαν τον Σούπερμαν μερικές φορές: «Μου έστελναν ότι τους έσωσα από την κατάθλιψη, ότι τους έσωσα από ψυχοφάρμακα, από αυτοκτονίες, κάτι πολύ ακραία συμβάντα. Δηλαδή, λίγο χαλαρώστε. Δεν έχω κάνει κάτι τόσο μεγαλο. Και δεν αισθάνομαι ήρωας, άσχετα που πολλές φορές αισθάνομαι λίγο Σούπερμαν, ότι και καλά τώρα σώζω ζωές, που δεν το κάνω. Μακάρι, δηλαδή, να μπορούσα να είμαι ο σούπερμαν. Και να θέλω να είμαι, δεν μπορώ», εξομολογήθηκε.
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