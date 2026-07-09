Πάτρα: Ιερά αγρυπνία στην Ευαγγελίστρια την Παρασκευή 10-7 το βράδυ

Η αγρυπνία τελείται επί τη μνήμῃ των Αγίων Ευφημίας της Μεγαλομάρτυρος, Όλγας της Ισαποστόλου & Σωφρονίου της Μονής Τ. Προδρόμου Έσσεξ Ἀγγλίας
Την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών στην οδό Μαιζώνος πρόκειται να τελεστεί Ιερά Αγρυπνία μετά τις 8.30 το βράδυ.
Η Ιερά αγρυπνία όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, τελείται ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Ἁγίων Εὐφημίας τῆς Μεγαλομάρτυρος, Ὄλγας τῆς Ἰσαποστόλου & Σωφρονίου τῆς Μονῆς Τ. Προδρόμου Ἔσσεξ Ἀγγλίας.
Κατά τήν Ἀγρυπνία θά τελεσθεῖ Τρισάγιον τοῦ ἀειμνήστου Ἱεροθέου (Τσαντίλη), Μητροπολίτου Ὕδρας.
Έναρξη: 8.30 μ.μ.
Λήξη: 1 π.μ.
*Τό πρωί τοῦ Σαββάτου 11-7-2026 θά τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία ἀπό 7 ἕως 9 π.μ.
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