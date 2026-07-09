Πάτρα: Ιερά αγρυπνία στην Ευαγγελίστρια την Παρασκευή 10-7 το βράδυ

Την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών στην οδό Μαιζώνος πρόκειται να τελεστεί Ιερά Αγρυπνία μετά τις 8.30 το βράδυ.

Η Ιερά αγρυπνία όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, τελείται ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Ἁγίων Εὐφημίας τῆς Μεγαλομάρτυρος, Ὄλγας τῆς Ἰσαποστόλου & Σωφρονίου τῆς Μονῆς Τ. Προδρόμου Ἔσσεξ Ἀγγλίας.

Κατά τήν Ἀγρυπνία θά τελεσθεῖ Τρισάγιον τοῦ ἀειμνήστου Ἱεροθέου (Τσαντίλη), Μητροπολίτου Ὕδρας.

Έναρξη: 8.30 μ.μ.

Λήξη: 1 π.μ.

*Τό πρωί τοῦ Σαββάτου 11-7-2026 θά τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία ἀπό 7 ἕως 9 π.μ.