Ζάκυνθος: Αγώνας δρόμου για να ανοίξει το αεροδρόμιο- Επιχείρηση μεταφοράς του F-16

Αγώνας δρόμου δίνεται στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου προκειμένου να αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία του, έπειτα από την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας.

Έφτασε στο νησί ειδικό κλιμάκιο της Πολεμικής Αεροπορίας, με αποστολή την απομάκρυνση της ατράκτου του αεροσκάφους από τον αεροδιάδρομο και τον καθαρισμό του διαύλου προσγείωσης-απογείωσης. Η επιχείρηση κρίνεται καθοριστική για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου, καθώς όσο το αεροσκάφος παραμένει στον διάδρομο, καμία πτήση δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί.

Η επίσημη ενημέρωση για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου δεν έχει γίνει ακόμα, με τις αρχές να επιταχύνουν τις διαδικασίες προκειμένου να αποκατασταθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα η κανονική λειτουργία, ενόψει της αυξημένης κίνησης πτήσεων που εξυπηρετεί το αεροδρόμιο της Ζακύνθου τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η αναγκαστική προσγείωση

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το F-16, το οποίο είχε απογειωθεί από την 116 Πτέρυγα Μάχης, αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου λόγω ένδειξης για φωτιά. Επειδή δεν ανοίξανε οι τροχοί προσγείωσης, ο χειριστής αναγκάστηκε να προσγειώσει το μαχητικό «με την κοιλιά» της ατράκτου πάνω σε στρώμα αφρού που είχαν ρίξει εκ των προτέρων οι πυροσβέστες, σε μια επιχείρηση υψηλού κινδύνου. Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν, φαίνεται η στιγμή της προσγείωσης, καθώς και η μετέπειτα ανάφλεξη του αεροσκάφους στον αεροδιάδρομο.

Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του και μεταφέρθηκε άμεσα με στρατιωτικό ελικόπτερο στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα, προκειμένου να υποβληθεί σε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις.

Κλειστό το αεροδρόμιο - Ταλαιπωρία τουριστών

Ο αεροδιάδρομος παραμένει κλειστός με αποτέλεσμα σημαντικές καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, σε μια περίοδο αιχμής της τουριστικής κίνησης στο νησί. Εκατοντάδες ταξιδιώτες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι, αναμένοντας ενημέρωση για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου.