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Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Σωτήρης Τογαντζής

Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Σωτήρης Τογαντζής

Ήταν αδελφός του πρώην δημάρχου Βραχνεΐκων, Βασίλη Τογαντζή

Η είδηση του θανάτου του Σωτήρη Τογαντζή, σε ηλικία 80 ετών, σκόρπισε θλίψη στις κοινότητες Βραχνεΐκων και Μονοδενδρίου.

Απεβίωσε έπειτα από σύντομη ασθένεια.

Ο εκλιπών διετέλεσε επί σειρά ετών Αρχιφύλακας, υπηρετώντας αρχικά στην Αστυνομία Πόλεων και στη συνέχεια στην ΕΛ.ΑΣ. ως τροχονόμος. Ήταν αδελφός του πρώην δημάρχου Βραχνεΐκων, Βασίλη Τογαντζή.

 Αφήνει πίσω του τους γιους του, Θοδωρή και Βασίλη, οι οποίοι υπηρετούν σήμερα στην ΕΛ.ΑΣ., τις κόρες του, Ιωάννα και Βασιλική, καθώς και επτά εγγόνια.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 11 Ιουλίου, στις 11:00 το πρωί, στον Παλαιό Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Βραχνεΐκων.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πένθος Βραχνέικα Μονοδένδρι
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