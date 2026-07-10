Βασίλης Θεοδωρόπουλος: Όσο πιο γρήγορα γίνεται!!

Εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε ο Βασίλης Θεοδωρόπουλος της Ολυμπιάδας στο πρόσφατο πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου εφήβων - νεανίδων (Κ20) που έγινε στα Τρίκαλα.

Οχι μόνο πήρε την 7η θέση στον τελικό των 200μ., αλλά πέτυχε εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ, 21.77!

Μάλιστα η επίδοση αυτή είναι η τρίτη καλύτερη όλων των εποχών στην Αχαΐα, πίσω από το 21.57 του Νίκου Γρηγορόπουλου της Ολυμπιάδας το 1996 (ρεκόρ Συλλόγου) και το 21.51 του Γιώργου Παναγιωτόπουλου της Παναχαϊκής από το 1987 (Ρεκόρ Αχαΐας Κ20).

Ο Βασίλης Θεοδωρόπουλος προπονείται με την Ντίνα Μπορνιβέλλι και ασφαλώς γέμισε προσδοκίες όλους με την επίδοσή του.

Πολύ περισσότερο επειδή είχε μια δύσκολη χρονιά, λόγω των σχολικών υποχρεώσεων (μαθητής Γ΄ τάξης στο Λύκειο Δεμενίκων - κάτοικος Οβρυάς).

Πλέον ετοιμάζεται για Πανεπιστημιακές Σπουδές, ενώ και τη νέα σεζόν θα ανήκει στην κατηγορία των εφήβων και θα επιδιώξει ακόμα καλύτερους χρόνους!