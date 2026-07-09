Σία Αναγνωστοπούλου: Ερώτηση για τη "σοβαρή επιχειρησιακή αποδυνάμωση και υποστελέχωση της 6ης ΕΜΑΚ Πάτρας"

Η βουλευτής Αχαΐας της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου κατέθεσε κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά με θέμα: «Σοβαρή επιχειρησιακή αποδυνάμωση και υποστελέχωση της 6ης ΕΜΑΚ Πάτρας εν μέσω αντιπυρικής περιόδου».

Όπως επισημαίνεται, ενώ οι ανάγκες της πολιτικής προστασίας βρίσκονται στο «κόκκινο» λόγω της αντιπυρικής περιόδου, η κυβέρνηση επιλέγει ακατανόητα να οδηγήσει σε λειτουργική απαξίωση μία από τις πλέον κρίσιμες και εξειδικευμένες μονάδες της χώρας, την 6η ΕΜΑΚ Πάτρας. Το μείζον ζήτημα της επικείμενης απόσπασης 11 στελεχών από τη συνολική δύναμη της υπηρεσίας, η οποία αριθμεί μόλις 28 άτομα, μεταφράζεται σε άμεση απώλεια σχεδόν του 40% του συνολικού δυναμικού της μονάδας, γεγονός που εγκυμονεί σοβαρότατους επιχειρησιακούς κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών της Δυτικής Ελλάδας.

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η αποδιοργάνωση της ειδικής ομάδας έρευνας και διάσωσης, καθώς ανάμεσα στους αποχωρούντες περιλαμβάνονται και δύο συνοδοί διασωστικών σκύλων (Κ9), ενώ το πρόβλημα επιτείνεται από τη συνολική αποχώρηση 36 πυροσβεστικών υπαλλήλων από τον Νομό Αχαΐας. Το προσωπικό της 6ης ΕΜΑΚ έχει αποδείξει επανειλημμένα τον κορυφαίο επαγγελματισμό και την αποτελεσματικότητά του σε ακραίες συνθήκες διάσωσης και η ξαφνική αποψίλωσή της προκαλεί έντονο φόβο και αναστάτωση στους ίδιους τους πυροσβέστες, θέτοντας σε άμεση αμφισβήτηση την ικανότητα άμεσης επέμβασης της μονάδας.

Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Σία Αναγνωστοπούλου, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, καλεί τον αρμόδιο Υπουργό να δώσει άμεσα σαφείς απαντήσεις για το σκεπτικό και τη σκοπιμότητα της απόφασης αυτής εν μέσω αντιπυρικής περιόδου, για τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει το Υπουργείο να καλύψει το τεράστιο επιχειρησιακό κενό ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη ικανότητα διάσωσης στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί για τη συνολική ενίσχυση και στελέχωση των πυροσβεστικών υπηρεσιών του Νομού Αχαΐας.